Nuevo visoreo de Dorados

Anuncian nuevo visoreo para jóvenes del futbol. Fernando “Choco” Reyes lleva la voz cantante en la organización del Club Dorados de Sinaloa. Y la ilusión de la chamacada no se termina. Asistirán, -sin duda- infinidad de pretensos a formar filas del balompié profesional. Muchos jóvenes anhelando llegar a ser figuras.Un deseo, una esperanza y tal vez un capricho por calzarse una playera de su club favorito. Y los entrenadores prestos para realizar el trabajo y encomienda de sus directivos.Llevar prospectos que de un momento a otro den el grado. Pero la situación no es fácil.Llegar a probar una tacita de café en lo más granado del futbol profesional está en verdad difícil. Y máxime con la nueva reglamentación de la Federación Mexicana de Futbol y sus dirigentes. La oportunidad para el jugador mexicano sigue palideciendo.Y a propósito de nalguitis, mixos, pachalikis, -traducción- “Quiero motivar tu vida con motivos exquisitos”. ¡Ai´sí! La reglamentación y la participación de jugadores extranjeros sigue dando al traste con esas ilusiones de los jugadores mexicanos. Luego vino la naturalización de esos mismos, y se acaban los puestos para esos prospectos que salen de las filas de los mismos clubes.Y no hay para dónde hacerse. Seguir en ese afán, con la confianza que sí se puede. ¡No queda de otra!