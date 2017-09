Nuevos aires musicales

Para Gerardo Ascencio.Pues que nos ponemos musicales y hablaremos sobre el cambio de director en la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Ossla, esa agrupación que irrumpió en el panorama cultural hasta convertirse en un referente de la labor artística que se realiza en Sinaloa. Por esas felices casualidades del destino laboral, me tocó conocer a la Ossla desde que era apenas un anhelo. ¿Se acuerda cuando de niño levantaba lugares imaginarios con sólo decir “haz de cuenta que aquí está la portería y allá están las gradas”? y lograba que los compañeros de juego visualizaran e hicieran suyo aquellos espacios. Así ocurrió con aquel anhelo compartido e impulsado por Gerardo Ascencio y Ronaldo González. En la entonces Dirección de Fomento de la Cultura Regional (Difocur) no hubo mesa de juntas o de café en la que Gerardo Ascencio no compartiera con entusiasmo de predicador “y luego la orquesta se dividirá en grupos que podrán recorrer los municipios con conciertos didácticos, y con las compañías se podrán montar producciones de ópera, y grabarán discos, y se puede crear una escuela profesional de música” y así una larga lista de posibilidades muy sustentadas que terminaron por convencer a todos, comenzando por Ronaldo González, entonces director general, quien ya con el proyecto debidamente sustentado se plantó ante el gobernador hasta lograr la aprobación.Contrario a lo que pudiera pensarse hoy, en su inicio la orquesta tuvo sus detractores. La primera animadversión provino de la propia comunidad artística, que en pleno uso de sus facultades dividió su opinión ¡Cómo se les ocurría gastar en ella habiendo tanto otro en qué aplicar ese presupuesto!El tiempo puso las cosas en su lugar y le dio la razón a Gerardo Ascencio, a Ronaldo González, a quienes creyeron en el proyecto y a Gordon Campbell, quien aceptó ser el director de la orquesta y, con ello, venir a estas tierras de verano infernal, convencer músicos y, sobre todo, de educar al público. Puede escribirse un libro con las anécdotas que ha sumado la Ossla del 2001, año en que debutó, a la fecha. Historias de lágrimas, risas y amor que van desde aquel primer año en que cada concierto era un velado concierto didáctico, en el que se explicaba al público qué escucharía y se le indicaba que no había necesidad de aplaudir al primer segundo de silencio que detectara. Luego la Ossla se armó de arrojo y entró en la producción de óperas que se presentaron en lugares antes inimaginables como el atrio de la iglesia de Imala y el del templo de Villa Unión, captando la atención de la crítica especializada. En este trayecto, ha habido también traspiés y conflictos que amenazaron a la agrupación.Hoy Gordon Campbell, el director que de la nada dio forma a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, cierra su ciclo al frente de la agrupación. Pasó la batuta a Miguel Salmón del Real, quien llega precedido de una sólida fama que traspasa fronteras. En testimonio de ello están las favorables críticas que ha dejado su paso por agrupaciones de Europa y América, en donde las reseñas de su trabajo en Polonia y Brasil son contundentes. La llegada de Salmón del Real demuestra que la Ossla sigue aspirando a crecer y a seguir siendo referente de la labor artística que se realiza en Sinaloa. Larga vida.