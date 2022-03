Nuevos atentados terroristas en Irlanda del Norte

audima

HISTORIA EN EL DEBATE

1 de marzo de 1972

Cese a policías maleantes. El cese inmediato de los elementos con antecedentes negativos y la consignación de los que lo ameriten, fue ordenada por el presidente municipal Nicanor Villarreal al enterarse de que dentro de la Municipal militan individuos de trayectoria nada positiva. Añadió que al darse de alta a esos elementos, ni el secretario del Ayuntamiento ni el inspector de Policía obraron con dolo, pues desconocían los antecedentes de esos individuos. Desde hoy se procederá a hacer una minuciosa investigación de todos los integrantes de la corporación.

Peligro para estudiantes. La preparatoria de Los Mochis, dependiente de la UAS, ha sorteado, hasta ahora, las insistencias y presiones que se han desatado sobre ella para llevarla a una huelga. Sin embargo, no ha escapado a las irregularidades que sus propios problemas, la agitación y los paros han dejado en el desarrollo de sus programas. La preparatoria tiene graves problemas que se traducen en deficiencias en el desarrollo de su enseñanza, ya que las actividades se han visto seriamente trastocadas.

Nuevos atentados terroristas. Belfast. Nuevos atentados terroristas conmovieron a la ensangrentada provincia de Irlanda del Norte, mientras un sector del proscrito Ejército Republicano Irlandés, asumía la responsabilidad por el atentado contra el ministro del Interior, John Taylor, cuya supervivencia se atribuyó a “un milagro”. Taylor, a quien se adjudica la inspiración de la “política de mano dura” para reprimir el terrorismo, se encuentra todavía hospitalizado, pero fuera de peligro inminente.

El atentado contra el ministro fue organizado por el IRA, en represalia por el "domingo sangriento", registrado el 30 de enero en Londonberry. En el distrito católico de Crumlin Road, dos muchachos colocaron una bomba en una tienda y dieron cinco minutos a sus ocupantes para dejar el lugar. Un cuarto de hora más tarde, una violenta explosión arrasó el comercio y tres mujeres que pasaban por las inmediaciones, recibieron lesiones leves.

Regresa triunfal Emilio Olvera. El mejor vocalista de Sinaloa y de muchos kilómetros a la redonda y al que Los Mochis cuenta entre sus mejores valores artístico, estuvo actuando con marcado éxito en las fiestas del Carnaval de Mazatlán, precisamente en La Rueda. Emilio retornó a esta ciudad con uno más, en su larga, larguísima cauda de éxitos, para hacer las delicias de los contertulios que noche a noche se dan cita en el Tarahumara del Hotel El Dorado, para escucharlo acompañado del conjunto de Pepe López.

1 de marzo de 1997

Exigen eficaz combate al narco. El obispo de la diócesis, Benjamín Jiménez Hernández, dijo que la sociedad exige un combate eficaz en contra de la lacra que representa el narcotráfico, pues ante muchas interrogantes y hechos en los que no se sabe qué es lo que realmente pasa, la gente pierde credibilidad y confianza no sólo en las instituciones, sino también en las personas. Dijo que los programas impulsados para combatir el narcotráfico por sí mismos no son eficaces y que requieren de gente que realmente los haga operar con resultados positivos.

Cae Melherbe, sucesor de García Ábrego. México, D.F. Agentes de la Policía Judicial Federal y agentes del Ejército Mexicano, en acción conjunta realizada en Tamaulipas, lograron la aprehensión de Óscar Malherbe, segundo hombre fuerte del Cártel del Golfo, que encabezaban los hermanos Juan y Humberto García Ábrego. Fue encontrado en una lujosa residencia, junto con otros 15 presuntos narcotraficantes, donde trató de sobornar a los efectivos con dos millones de dólares.

200 heridos en concierto de Deep Purple. Chile. Más de 200 personas resultaron heridas al caer una torre de sonido cerca del escenario donde actuaba el grupo de rock británico “Deep Purple”, en el estado Santa Laura de Santiago. Los heridos habrán de aumentar al continuar las operaciones para rescatar a las personas que aún permanecían debajo de los restos de la destruida torre. El accidente fue provocado cuando más de 50 personas subieron a la estructura que sostenía los equipos de sonido y no resistió el peso.