Hola ¿qué tal? Muy buenos días.

Por favor, nunca castigue cuando esté enojado.

No somos gigantes y en los primeros 30 segundos de ira, somos capaces de lastimar a la gente que más amamos.

No permita que su propia ira lo esclavice. Cuando sienta que no pueda controlarse, aléjese, de lo contrario, reaccionará sin pensar.

¡Ánimo! Buen día.