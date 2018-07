Nunca hubo tal audiencia privada con el Papa

Sí, Francia ganó la copa, pero Croacia ganó el mundial. Florestán.



Todo comenzó cuando la doctora Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación del equipo de Andrés Manuel López Obrador, anunció el sábado que el Papa Francisco había aceptado participar en esa ronda de 40 foros del 7 al 24 de octubre.



A mí este anuncio me sorprendió porque conozco desde hace muchos años cómo opera la Santa Sede en materia de comunicación en donde solo la sala stampa, sala de prensa, emite comunicados y las actividades del Pontífice en turno, no los anuncia ninguna otra fuente que no sea esa oficina o su titular.



Pero aquí, la doctora Ortiz hizo esa declaración formal a lo que siguió, ayer lunes, un desmentido tajante del vocero de El Vaticano, Greg Burke: La noticia de que el Santo Padre participará en esa conferencia (en México) no tiene fundamento, dijo.



Sobre esto, la misma doctora Ortiz Ahfl, respondió que el vocero del Papa no tenía la información, lo que se me hizo más extraño, pues si alguien conoce las pontificias actividades públicas, es precisamente su vocero, al que desestimó.



Ayer al mediodía hablé con ella y me dijo que un miembro del equipo de López Obrador había obtenido la confirmación del mismo Francisco durante una audiencia privada en la que le aseguró que le gustaría participar en la consulta.



En la misma entrevista en Radio Fórmula, identificó al miembro cercano al equipo de López Obrador como Carlos Cruz, un luchador social desde hace muchos años, que se le acercó al Papa en la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro para cruzar unas palabras con él como hace con cientos de personas, con lo que queda demostrado otra inexactitud, la de la audiencia privada, que nunca existió.



También me dijo la doctora Ortiz que ayer mismo llevó a la nunciatura una carta firmada por el próximo presidente de México para hacer la petición oficial a Francisco, es decir, por los cauces formales.



Lo demás fue una confusión, dejémoslo así, producto de un equipo bisoño e ignorante en estos temas.



1. MANIOBRA.- La dirigencia del PES intentó mantener el registro que perdió en las elecciones del día 1 al tratar de desconocer los casi tres millones de votos que obtuvo Jaime Rodríguez, el PES tuvo la mitad, para evitar la cancelación de su registro, lo que el INE bateará. Rodríguez obtuvo el 5.3 por ciento y el PES apenas 2.70;



2. TP-01.- Sobre el avión presidencial que López Obrador dijo que va a vender pero sin perder, no le han informado que él no lo puede vender. Que lo compró Banobras, que hizo un arrendamiento financiero a quince años con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sí, puede cancelar el leasing, con todos los recargos, pero no, él no lo puede vender; y



3. CULPAS.- Hablando de aviones, la empresa Global Air, cuyo avión 737 se desplomó al despegar de La Habana en mayo dejando un saldo de cien muertos, responsabilizó ayer a los pilotos del accidente a lo que la SCT respondió que no hay ninguna investigación oficial terminada y que no se pueden señalar causas.



