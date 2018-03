Antes de que te pongas a escribir, -me dice Mister Fly One Go- mándale el recadito al director de Obras Públicas, o a quien corresponda. Mister solicita encarecidamente que envíen alguna pipa a regar la calle Sánchez Taboada, que cruza la colonia Juárez y que tiene mucho más tráfico que las adyacentes que están pavimentadas. Son unas polvaredas que tienen “encenizados” a todos sus habitantes. Una regadita por la mañana y otra por la tarde no sería mala idea, reclama. Y es que por ahí transitan infinidad de vehículos y peatones rumbo a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Servido! Mientras tanto, les diremos y comentaremos que les llegó el turno a los árbitros del futbol local.Se conoce que el delegado del Instituto Municipal del Deporte en The Rosca City, Miguel Angulo, anda con la “espada desenvainada”. Les ha exigido en forma verbal a los dos colegios de soplapitos que tendrán que pagar su afiliación, de lo contrario no podrán sancionar ningún encuentro oficial de las ligas municipales.¡O todos coludos, o todos rabones!, dijo.Y a propósito de varros, sasus, patriñis, -traducción- “Quién te dará su luz si no soy yo”. ¡Ai´sí! Según los comentarios vertidos, muchos de los nazarenos no han cumplido con la encomienda. Pero los directivos de ligas envían su programación y el presidente del colegio los incluye sin ton, ni son. Entonces los silbantes deben de cubrir sus cuotas, así como lo hacen los jugadores. ¡La FIFA en casa trae una carrera parejera!