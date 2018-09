OCDE, ¿recetas de la nueva izquierda?

Escuché parte de una ponencia pronunciada por la directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Gabriela Ramos. Sus recomendaciones parecían copiadas del economista marxista francés Thomas Piketty, guía intelectual de la llamada “Nueva izquierda”.Ese neo-socialismo ya no recomienda la expropiación para convertir al Estado en dueño de todas las empresas y lograr la mítica igualdad económica, sino altos y progresivos impuestos. Entre los impuestos que recomienda Piketty está el de las herencias, que también aconsejó establecer en México la directora de la OCDE. El problema de México, como en la mayoría de países Iberoamericanos, no es la desigualdad sino la pobreza. Parece que la directora de la OCDE desconoce que los países con mayor igualdad económica son de los más pobres: Cuba y Venezuela. 87% de los venezolanos son iguales en la pobreza.En Francia, país que pone como ejemplo, los altos impuestos a los ricos solo generaron salida de capitales y desempleo. El desempleo en Francia es del doble que en EUA. En el International Tax Competitiveness Index 2017, Francia aparece con el sistema fiscal menos competitivo. Y la OCDE presenta ese sistema como modelo a seguir.La directora de la OCDE propone recetas que ya fracasaron en Francia. En 2013, por presión de la izquierda radical, aumentaron impuestos a los ricos al 75%. Solo duró un año ese aumento, por el desempleo y fuga de capitales que provocaron. Historia en mi libro Desigualdad y distribución de la riqueza.En 2017, el gobierno francés redujo la progresividad fiscal para impulsar el empleo y reducir su falta de competitividad fiscal, y la directora de la OCDE recomienda más impuestos a los ricos en México, entre ellos a las herencias.La directora de la OCDE parece desconocer las principales causas de los problemas económicos de México. Da como solución para reducir la desigualdad, que no es el principal problema, aumentar impuestos. La recaudación fiscal subió a niveles récord durante el gobierno de EPN, pero los mayores impuestos solo redujeron el crecimiento y el poder adquisitivo a la clase media. Los problemas a resolver para combatir la pobreza son reducir deuda pública, inflación, gasto excesivo del gobierno, corrupción e impunidad, que parecen no existir para la OCDE.