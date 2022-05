OIC atrae caso de mujeres policías

audima

La decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de remover ayer a Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud “espantó” a varios funcionarios de la dependencia en la zona norte de Sinaloa. Incluso, algunos mochitenses encumbrados en la secretaría en Culiacán. Y es que pueden salir como “tapón de corcho” con la llegada del relevo de Cuen Ojeda. Sobre todo los que acomodó porque otros no tienen su sello. Ya se sabrá cuál será la suerte, para empezar, del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Víctor Manuel Lim Zavala. Todo porque Cuen Ojeda no retiró las denuncias contra los periodistas.

Dicen que antes de irse a la Ciudad de México, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dejó planchado el caso de la denuncia de acoso laboral y sexual contra los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por mujeres policías lideradas por la agente y activista Dignora Valdez. Esto, aseguran unos, para que no se les salga de las manos el problema, ya que vio que las mujeres son de “armas tomar”. Después de tanto buscarle, Vargas Landeros y sus principales colaboradores llegaron al acuerdo de que el caso fuera atraído por el Órgano Interno de Control, dirigido por Fausto Rubén Ibarra Celis. Esto después de que la Comisión de Honor y Justicia de la corporación preventiva le diera “palo” a la denuncia, lo que no fue sorpresa para nadie porque desde un principio los funcionarios ni siquiera la despistaron de inclinarse por los mandos acusados. Por decirlo en forma elegante, no las trataron bien, filtraron información del expediente, etc. Hicieron lo que no deberían haber hecho y ahí están las consecuencias: el problema le rebotó al alcalde. ¡Con esos funcionarios para que quiere adversarios Vargas Landeros!

En cuanto le informaron que el Órgano Interno de Control iba a atraer el caso, la policía Dignora Valdez puso manos a la obra. Antier le dijeron que llevara unos documentos a las oficinas de Faltas Administrativas del OIC, pero al ir ya estaba cerrada. Se fueron que por que era el Día de las Madres. ¿Para qué la llamaron entonces? Ayer volvió a ir muy temprano y le recibieron la información. O sea, el tema sigue vivo. Ya entrada en gastos, Dignora Valdez parece que le va a tomar la palabra al alcalde de ir a verlo por aquello que dijo que tenía las puertas abiertas. Pero será otro día porque Vargas Landeros voló a la Ciudad de México para tener reuniones con funcionarios federales.

Algunos SE QUEDAROn de a peso con lo dicho por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que a Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura estatal, también lo van a sacar de la jugada desde Palacio de Gobierno. Y es que no se sabía que Montes Salas quisiera aparecer en las boletas en el próximo proceso electoral. ¿O sí? Sin embargo, los amigos del secretario de Agricultura le pusieron oído a lo expresado por Estrada Ferreiro. Dijeron que este siente pasos en la azotea por el juicio político en su contra, pero no les desagrada que el mochitense se meta a la pelea en el 2024.