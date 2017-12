OJALÁ QUE CHUY VALDÉS SE PONGA LAS PILAS

SIN SERVICIOS. Diferentes administraciones han pasado, y a la raza de la colonia El Pípila nomás no le ha llegado el milagro de contar con agua potable, drenaje y energía eléctrica; está esperanzada con que el presi de Culichi, Chuy Valdés, le eche una mano.



LE QUEDÓ GRANDE LA YEGUA. Tal parece que el puesto le está quedando grande al dire de Seguridad Pública de El Fuerte, Jaime David Silva García, ya que este miércoles mataron a una persona dentro de un changarro en la sindicatura San Blas y una más en Chinobampo.



SALADOS. Vaya que a los pescadores ribereños cuando no les llueve les llovizna, pues durante la temporada las capturas del camarón no cumplieron con sus expectativas, ya que por el clima no pueden entrar a trabajar; y las autoridades ni los voltean a ver pa’ ver en qué les pueden echar la mano.



SONSACADOR. El alcalde Fernando Pucheta se la aventó buena al decir que la gente que dispara en Año Nuevo lo haga con precaución. Ante esto, regidores le pidieron que aplique la ley, y no esté sonsacando a la raza.



SEMÁFOROS. La raza de Guamúchil le pide al presi, Carlo Mario Ortiz, que revise los semáforos porque a cierta hora se vuelven locos poniéndose en intermitente y pueden causar accidentes.