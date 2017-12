OJALÁ QUE SANTA TRAIGA GANAS DE CHAMBEAR

VACACIONES. Quienes al parecer ya andan de vacaciones navideñas son los funcionarios de primer nivel, pues ni el góber Quirino Ordaz Coppel, ni su equipo de chamba, aparece públicamente en eventos.



¿NAVIDAD APESTOSA? Más de cinco días tienen sin recoger la basura por la calles Bahía San Esteban e Independencia, en la colonia Centro de Los Mochis. Dicen que dizque pasarán pa’ Navidad, pero si no pasan nunca, ¿en serio pasarán ahora en Navidad?



NO QUIERE CHAMBEAR. El que de plano ya no se puso las pilas en la plaza Ángel Flores fue el dire de Servicios Públicos en Guasave, Iván Galaviz, quien no fue pa’ darle una arregladita a las lámparas.



TOPECITOS. La raza de Angostura le pide al presi José Manuel Valenzuela que, en lugar de que le pinten la cara de morado por tanto golpe que le dio Travieso, mejor mande a pintar los topes, porque no se ven en la noche.



¿QUIÉN PAGA? La síndica procuradora de Mazatlán, Lourdes Sarabia, no quiere hablar sobre el tiburonario, el cual está cerrado porque se rompió. Ya se va a cumplir un año y todo sigue en misterio, lo único cierto es que se pagó con dinero del pueblo, y nadie responde.