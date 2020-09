ONU: 50 años de creación

HISTORIA EN EL DEBATE

20 de septiembre de 1970

Profundos cambios en la industria azucarera. La industria azucarera del país registrará a partir de la próxima zafra, profundas transformaciones en sus sistemas, incluyendo reformas a la legislación cañera, en los métodos de producción, comercialización y un aumento substancial en los beneficios que reciben los productores de caña. Una comisión de la Secretaría de Agricultura está realizando estudios amplios de la situación de esta actividad, los cuales deberán ser terminados en los primeros días de noviembre, para presentarlos al Ejecutivo Federal.

Primera piedra de la Casa de la Cultura. Con la asistencia del gobernador Valdés Montoya, un representantes del licenciado Luis Echeverría y el alcalde Ernesto Ortegón, se llevará a cabo la colocación de la primera piedra de la Casa de la Cultura de Los Mochis, la cual estará ubicada en la prolongación norte de la calle Degollado. El próximo presidente de México felicitó a los integrantes del patronato en reconocimiento a su labor, informó el tesorero del mismo, ingeniero Ascención López Urrutia.

EUA despliega su poderío naval. Washington. Estados Unidos está desplegando su poderío aeronaval en el Mediterráneo para tratar de convencer a los extremistas árabes de que podría intervenir en Jordania, en caso de que se hiciera necesario, a fin de evitar un caos general en la zona. La Casa Blanca reveló el movimiento de la poderosa sexta flota estadounidense en la estratégica región e indicaron que sus unidades estaban en condiciones de adoptar medidas enérgicas, en caso de que fueran inevitables.

Regresaron la señora Ungson de Vega e hijas. Después de una temporada de vacaciones, regresaron felizmente a nuestro medio las señoras Hilda Ungson de Vega y doña María Vega, acompañadas de las tres lindas herederas de la primera de las damas mencionadas. Las vacaciones disfrutadas en la ciudad de México dieron oportunidad a las estimables viajeras de trasladarse a centros turísticos de gran interés del centro del país, de cuyo recorrido conservan gratos recuerdos.

20 de septiembre de 1995

Computadoras para recibir quejas. Con la finalidad de agilizar la respuesta de las principales quejas y denuncias de los usuario del IMSS, pero también aprovechar las recomendaciones para mejorar la eficiencia operativa de la institución, quedó instalado en el Hospital de zona No. 49, el módulo de atención al derechohabiente que ha incorporado sistemas computarizados para mayor eficiencia. El director del nosocomio, doctor Alejandro Ochoa Reséndiz, señaló que con este son cuatro ya los equipos computarizados en diversos hospitales que operan en Sinaloa.

Tecnócratas han hundido a la nación. México, D.F. Diputados del PRI, PAN y PRD manifestaron que es urgente que los políticos retomen el poder, “pues los tecnócratas han hundido a la nación en la miseria”. Agregaron que los graves y serios problemas que vive México se deben a la falta de oficio político, de la generación que desde hace tres sexenios gobierna el país. Aseguran que a raíz del arribo al poder de estos, se dio el divorcio entre la población y el Gobierno, y los problemas se complicaron.

ONU: 50 años de creación. ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 185 miembros, inicia esta semana su quincuagésima sesión, en medio de un presupuesto agotado y una disminución en su papel diplomático en la ex Yugoslavia. La Asamblea se reúne para elegir al puesto de presidente, en gran medida ceremonial, a Diogo Freitas do Amaral, ex viceprimer ministro y canciller de Portugal. Se espera la llegada de más de un centenar de cancilleres para cuando se inicien tres semanas de discursos de los miembros para delinear los objetivos de su política exterior.

Uno de los platos fuertes será el discurso del papa Juan Pablo II, el 5 de octubre. La reunión también servirá para reflexionar sobre el papel de la organización, particularmente su misión en Bosnia-Herzegovina, donde una iniciativa de paz de Estados Unidos parece haber desplazado los cuatro años de diplomacia de la ONU.