OP Ecología no piensa pagar por el relleno

Renuencia. El gerente general de PASA, Esteban Castañeda, puede sentarse para no cansarse de esperar al dueño de OP Ecología, César Guevara, para negociar el pago del uso del relleno sanitario. Guevara no va a acudir con él, ya que eso se lo endosó a la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que tampoco quiere negociar tras que el Juzgado Séptimo de Distrito le ordenó regresarle el relleno a PASA, a quien despojó de manera ilegal. En una posición comodina después de las pifias, el director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Jonathan Gutiérrez, aseguró que OP tiene que negociar con PASA. En el fondo, a Guevara no le gustó eso, por lo que aprieta su posición porque algunos señalan que está inconforme en virtud de que ya se dio cuenta que la modificación del contrato no le es favorable del todo. Es más, hasta refiere que ellos no están obligados a pagar el relleno sanitario. Por el contrario, le van a cobrar al Ayuntamiento cuando tengan el suyo propio. Pero bien que Guevara aceptó dar el servicio sin estar preparado para ello, en tanto el alcalde se lo otorgó sin que esta empresa cumpliera con todos los requisitos del contrato. Y ahora entre ellos se chifletean.



Inminente. El riesgo de que los ahomenses se queden sin el servicio de recolección de basura es inminente. Todo es cuestión de que PASA le impida a OP Ecología entrar al relleno a depositar la basura para que el problema estalle con el ingrediente de que Guevara ni el alcalde Chapman tendrán cara para culpar a PASA del problema. Ya les han dado chance de resolver esa situación, pero le hacen al Tío Lolo. Vista la posición de Guevara de no pagar, no queda otra más que Chapman pague a PASA el servicio del relleno sanitario, lo que sería una doble humillación para él y acentuaría su derrota ante sus opositores en el Cabildo y fuera de él. Otra es buscar un lugar aledaño a la ciudad para que OP tire la basura, pero algunos dicen que con esta vía a Chapman le saldrá peor el remedio que la enfermedad.



No está demás. En su ruta de posicionamiento ante los ahomenses de cara al 2021, la diputada local de Morena Cecilia Covarrubias va a ir por todas las canicas. Dicen que parte de esto es el hecho de que se encarame en el problema de la muerte de un joven en el Valle del Carrizo que provocó la inconformidad de la comunidad indígena de esa zona y del sur de Sonora, que terminó en que todos los policías municipales de esa sindicatura fueran removidos. Ayer, la diputada hizo eco del caso en el Congreso del Estado, en donde sacó un punto de acuerdo para que se investigue la acusación de que el joven fue asesinado por los policías, lo que de antemano ya se está haciendo en la Fiscalía General del Estado.



Pan comido. Al que le cayó chamba partidista es a Felipe Velázquez Zazueta, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI en Ahome. Muchos consideran que la elección de los consejeros municipales, cuyo proceso está en marcha desde antier con la publicación de la convocatoria, no se le irá de las manos. Y es que Velázquez Zazueta está curtido en eso de las elecciones internas de consejeros, de líderes del tricolor y ni se diga de candidatos a los puestos de elección popular. En los últimos años ha sido pieza clave en los procesos de estos últimos y ya algunos lo ven que lo va a hacer para el 2021. El primer paso para esto, dicen, es la elección de los consejeros.



En lo mismo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue en lo mismo. No se mueve de su postura de que la planta de fertilizantes en Topolobampo será sometida a consulta. Nada más que ahora define que va a darse cuando la empresa tenga los permisos de las dependencias federales y que haya claridad en la propiedad de los terrenos. A ver qué pide después...