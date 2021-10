Objetivos y voluntad para conseguirlos

Buenos días.

Mucha gente piensa que alcanzar el éxito está reservado a un grupo de personas especialmente preparadas y con talento. No es así. Las principales diferencias entre los que logran todo lo que se proponen y el resto son los claros que tienen sus objetivos y la voluntad de conseguirlos. El resto también tienen una característica en común: la confusión. Da igual la fase de la vida que estén atravesando, cuando no se tiene un objetivo concreto, es muy difícil conseguir entre las decisiones que nos acerca y las que nos alejan, de donde queremos estar. Sin un rumbo claro, no es posible diferenciar lo que suma de lo que resta, lo que aporta de lo que no. Hay que estar muy atentos. Buen día.