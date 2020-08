Obra polémica En Mazatlán, el Ayuntamiento que preside el morenista Luis Guillermo Benítez Torres reportó la inversión de 22.1 millones de pesos en la compra de 118 luminarias para la regeneración urbanística de la avenida Rafael Buelna.

Esto es equivalente al pago de más de 187 mil pesos por cada una de ellas, sin licitación, a una sola compañía. La cifra ha sido considerada excesiva a tal grado que la síndica procuradora, ya inició una indagatoria sobre el caso y, a solicitud del Comité Directivo Municipal del PAN, la ASE ya dictaminó que existen los elementos suficientes para iniciar una revisión administrativa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero el caso no le quita el sueño a Benítez Torres, o al menos así lo refiere ante los medios de comunicación. Ayer dijo que no había de su parte ningún problema para que la ASE audite la inversión, pues la inversión está a a vista de todos y se hizo de manera directa porque no hay otra empresa que venda ese tipo de luminarias.

Nombre non grato. Si hay un nombre que en estos momentos no es de agrado de los habitantes de Teacapán, Escuinapa, es el del subsecretario de Obras Públicas, Marco Grave Rosas. El también primo del presidente municipal Emmett Soto Grave ha provocado la inconformidad generalizada de los porteños después que ordenara la detención de los trabajos para la limpieza y nivelación de calles anegadas por las recientes lluvias.

Según trascendió, el funcionario detuvo las maquinarias que ya limpiaban algunas de las vías principales, con el argumento de que no contaban con el permiso del Ayuntamiento para intervenir las vialidades. El caso se politizó cuando se supo que los trabajos eran promovidos por el exalcalde municipal, el priista Hugo Enrique (“El Yiyo”) Moreno Guzmán, con apoyo de los siete presidentes de cooperativas del municipio.

“El Yiyo” ya ha realizado otros trabajos sociales en favor de los habitantes de Teacapán. Hace unos meses coordinó un descacharre para lo cual, el Ayuntamiento también le negó el préstamo de góndolas. Sobra decir que sus quejas al respecto se dejaron escuchar a través de las redes sociales.

Reclamo. No hay día que al presidente municipal de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, no le rodeen los reclamos y las críticas. Los más recientes provinieron del líder municipal del PAN, Julián Isidoro García Astorga, quien no dudó en llamarlo “Pinocho”, durante una conferencia que realizó en conjunto con el resto de los líderes del blanquiazul sinaloense.

García Astorga expuso que serie del munícipe anunció a principio de año, proyectos de inversión por hasta 200 millones de pesos, que no se ven por ninguna parte, y obras que a pesar de los recamos ciudadanos, no avanzan. Mencionó como ejemplo de esto último, las obras para la regeneración del mercado municipal, las cuales llevan ya más de tres años, y a pesar de ello, no se le ve fecha de culminación.

Exigió que el alcalde entregue un informe sobre el tema de las inversiones y obras públicas, pues los escuinapenses tienen el derecho de saber cómo se ejercen los recursos públicos y las razones por las cuales se mantienen a los vendedores de comida del mercado, en la intemperie al no haber una avance real de las obras. Habrá que ver si el presidente municipal morenista le da respuesta al reclamo, pues el proyecto del mercado es del gobierno estatal.

Elección. Mientras la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado tiene todo preparado para que hoy se vuelva a llevar a cabo la votación en Mazatlán, que fue suspendida por actos violentos el jueves pasado, tres de los candidatos adelantaron que impugnarán la elección, al denunciar que fueron comprados votos y fue beneficiada la candidata de la planilla roja, Teresita Ochoa, quien lleva una ventaja considerable. Juan Gabriel Chinchillas (amarilla), Irene Hidalgo (blanca) y Linda Orozco (azul) informaron que van a acudir en un solo bloque ante la Comisión Electoral para solicitar formalmente que sea anulada la elección y pedir que sea convocado un nuevo proceso.

El primer paso es terminar el proceso electoral, entregar la constancia al ganador, y posteriormente recibir impugnaciones, que deben ir acompañadas de pruebas contundentes para anular la elección.