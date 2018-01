Obras comunitarias, la «vacuna» contra la narcocultura

De por sí vertiginoso, el gobernador Quirino Ordaz pareció «meterle el acelerador» al iniciar 2018 al ritmo de obra pública en colonias periféricas y zonas rurales que trae desde el año pasado.



Buena respuesta por parte del mandatario estatal al fenómeno de violencia que nos aqueja desde hace décadas y cuya magnitud se pone de manifiesto con las balaceras de cada madrugada de primero de enero. No hay mejor remedio a la cultura de la violencia que mejorar la calidad de vida de las personas.



Una carretera, un camino, un puente, hasta la pavimentación de una calle, elevan el entorno en que se desarrolla el día con día de una comunidad, sobre todo en los sectores más olvidados por la obra de gobierno.



Evidentemente, Quirino Ordaz no le apuesta a las obras faraónicas que perpetúen su memoria como mandatario, mucho menos a las «obras de relumbrón» que marcan la triste realidad de los gobiernos de todos los niveles en este país. Son las obras más pequeñas, pero que verdaderamente inciden en una mejoría del entorno en que viven los más olvidados, aquellas que resultan en realidad importantes en el momento presente, sobre todo para un estado como el nuestro, donde, ante la falta de oportunidades en sus sitios de origen, los jóvenes optan por las salidas falsas que les oferta el crimen organizado. Hablamos, justamente, del fenómeno al que nos ha conducido la descomposición social que afecta a Sinaloa desde hace por lo menos cuatro décadas.



Ayer, el gobernador Quirino Ordaz, en compañía del presidente municipal Jesús Valdés, desarrolló una intensa agenda en el municipio capital (colonias populares diversas, así como Aguaruto y El Diez), donde puso en marcha un paquete de 203 tramos de vialidades por un total de 675 millones de pesos.



Luego, en San Ignacio, dio arranque a la carretera Estación Dimas-Barras de Piaxtla, obra que viene a detonar económicamente a esa región y, por lo mismo, ha sido por años una de las más esperadas por sus pobladores.

«Yo me la voy a jugar con Dimas, y vamos a poner el puente para no andar de tramos en tramos, de pedazos en pedazos, y de ya merito», estableció Quirino, y las muestras de júbilo no se hicieron esperar.