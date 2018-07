Obras de pavimentación inconclusas en Eldorado

En el campo pesquero Las Arenitas, en Eldorado, andan buscando ‘maistros’ e ingenieros civiles para que ayuden a terminar la obra de pavimentación de una calle de por ahí, donde la raza del sector asegura que la obra está inconclusa y solo tiene excavaciones para el drenaje, las cuales hacen imposible el tránsito. Interesados en la ‘chamba’, favor de comunicarse con el director de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Angulo, al (667) 714 41 15.Urgen unas buenas almohadillas pa’ la raza de la comunidad Olas Altas, en Los Mochis, pues ya no pueden con tantas calles en mal estado, ya que, cada vez que pasan por ellas, se pegan un buen golpe en la retaguardia, por lo que le piden a las autoridades hagan caso a las súplicas de arreglar las calles lo antes posible y poder disfrutar su comunidad como se debe. Si usted sabe de un negocio donde vendan estas almohadas, échele un ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06, pa’ que se arranque de volada a comprarlas y se las lleve a los vecinos de este asentamiento rural.La dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando raza que sepa sobre campañas de limpieza, esto con la finalidad de dar una mejor imagen de la ciudad y hacer algo para que la raza no se quede con un mal sabor de boca por todas las quejas no atendidas. Si crees poder con la nada fácil tarea, échale la llamada al ‘chaca’ de dicha dirección, Iván Roberto Gálvez Meza, al teléfono (687) 872 53 94.Se busca raza que tenga unas pangas que puedan rentar para la raza del fraccionamiento San Cristóbal, en la ciudad de Guamúchil, pues andan encabritados porque, con las fuertes lluvias que ha habido, no pueden ni circular a gusto en sus carros, ya que las calles se despedazan por las corrientes de agua que pasan por ahí y se convierten en ríos. Si tienes unas pangas y deseas rentarlas, comunícate con el mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.Los habitantes de la calle Libertad, en la ciudad de Escuinapa, ya no aguantan la peste del drenaje. Dicen que ya pasaron meses desde que los trabajos de cambio de tubería se suspendieron y dejaron las cosas peor de como estaban. Por eso, le piden al gerente de la Jumapae, José Luis Escobar, que intervenga y solucione la bronca, pues con la calor que hace, el tufo es insoportable. Los quejosos están a punto de marcarle al gerente al número (695) 953 00 19 y pedirle que se dé una vuelta por su calle, nada más pa’ que perciba el ambiente.