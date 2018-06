Obras de pavimentación siguen sin avances

Los que están bien ‘agüitados’ por los retrasos en algunas obras de pavimentación son los vecinos colonias populares de Culiacán, debido a que los trabajos se encuentran detenidos. Lo que parecía un beneficio, se ha convertido en una pesadilla para las familias que deben sortear montañas de arena y graba para llegar a sus domicilios. Tal parece que no hay personal suficiente pa’ que se terminen rápido todas los trabajos empezados, por lo que, si le interesa la chamba, favor de comunicarse con Osbaldo López Ángulo, secretario de Obras Públicas, al (667) 714 41 15.Urgen unos destapacaños enormes para la raza de Cohuibampo, Ahome, pues desde hace rato que andan batallando con los drenajes sanitarios que se tapan muy seguido, y por más que le hablan a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), nomás no van y continúan en las mismas aguas. Si usted sabe dónde se puede conseguir uno de estos ‘destapatodo’, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente de la Japama, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 812 04 04, pa’ que se las lleve él mismo y ayude con la destapada.En Guasave, se necesita con urgencia un curso de manejo para los choferes de los camiones urbanos, pues los usuarios se quejan de que son malísimos conductores y que se la pasan diciendo palabras altisonantes. Quienes tengan experiencia en cursos de este tipo, favor de comunicarse a la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, al teléfono (687) 872 76 06, con Gregorio López.Resulta que en Salvador Alvarado las abejas no dejan en paz a los niños de las escuelas y jardines de niños, donde parece que más les gusta hacer su enjambre. Lo peor es que siempre hay pequeños bien traviesos que, al ver las colmenas, lueguito las andan ‘toreando’, lo que los pone en riego. Por ello, si usted detecta enjambres por donde vive, en alguna escuela, o en cualquier lugar, será mejor que llame al coordinador de Protección Civil, Valentín Alapizco, al (673) 735 13 65.El fin de semana, el subsecretario de Servicios Médicos del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Sánchez Malof, informó que había recibido la instrucción de asegurarse de que todas las unidades médicas y hospitales estatales de Sinaloa estuvieran abastecidas de medicamentos, por lo que ahora, presume que esta misión ya está por arriba del 80 por ciento. Así que, si usted va y no encuentra lo que su médico le receta, más vale llamarle para que le cumplan. Puede comunicarse al (667) 758 70 00.