Obras extrañas. Una extraña lógica parece regir las decisiones del gobierno municipal de Escuinapa, donde gobierna el morenista Emmett Soto Grave. Y es que las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable en ese municipio se encuentran en obra de regerenación. Eso no es lo extraño, sino que se ha dado prioridad a la regeneración de oficinas, despachos y baños con recursos federales en momentos en los que la dependencia arrastra una cartera vencida de 33 milloes de pesos y una deuda de 4.5 millones de pesos con la CFE que pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable a la ciudadanía.

Al fin. Los diputados locales no quieren pasar inadvertidos y utilizan sus redes sociales para crear eventos y convocar a marchas, como es el caso del diputado Pedro Villegas Lobo, al igual que el legislador Apolinar García, quien posteó fotografías regalando despensas a los ciudadanos. También la diputada Adriana Zárate compartió a través de su red social un video, donde explica a detalle que el Congreso del Estado, por acuerdo de sus dos terceras partes, tiene la facultad de suspender ayuntamientos y suspender o revocar funcionarios por cualquier falta grave que viole la ley, hasta que por fin uno de los diputados utiliza estos medios para compartir algo provechoso, no como otros que solo lo hacen para compartir fotografías entregando despensas o tomándose selfies en el Congreso del Estado. Será este un aviso al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que puede durarle muy poco el gusto de gobernar. Lo cierto es que son muchos los que ven al primer edil de Culiacán como un enemigo de Morena en lugar de un aliado y son muchos los que lo quieren fuera lo más pronto posible, aunque este último se cree muy amigo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Como invitado. Y hablando del alcalde de Culiacán, este se defendió luego de las diversas críticas que recibió por haber asistido al informe de senadores y diputados federales del PRI que se celebró el pasado sábado. Comentó que asistió al evento en su calidad de alcalde, tal y como fue invitado. El edil dijo que no fue el único morenista que asistió, ya que el senador Rubén Rocha Moya también se presentó. Aseguró que tanto los diputados del PRI como de Morena están obligados y deben trabajar en conjunto para atraer más recursos y beneficios a Sinaloa. El que el alcalde haya asistido a un evento del PRI ha provocado molestias en muchos de Morena que ya lo quieren fuera del Ayuntamiento. No es la primera vez que el alcalde se ve urgido por estar entre los miembros del PRI, hay que recordar que meses atrás también visitó la sede de ese partido aunque no quiso decir a qué fue.

De pura boca. Aunque muchos fueron los diputados que se desgarraron las vestiduras al enterarse del asesinato de la joven embarazada vecina de Bacurimí. Tras el hecho los legisladores, para llamar la atención, se arrebataban el micrófono en el Congreso para condenar el crimen y hacer acusaciones sobre quiénes tenían la culpa, pero ninguno acudió con la familia de Diana Giselle para ver que necesitaba y en qué podían apoyar. No se vale señores que usen este tipo de tragedias para figurar, ahora el reto que ustedes tienen es legislar y crear una ley con la cual los agresores de mujeres queden presos y no en libertad, como fue en este caso. Trabajen para dar una partida presupuestaria mejor a las policías y tengan más elementos para brindar seguridad a los ciudadanos con órdenes de protección. Soliciten a los legisladores federales que regresen el presupuesto que le quitaron a los albergues a donde mandaban a las mujeres en riesgo. De qué nos sirve que ustedes, legisladores, desde la comodidad de su curul, de forma insensible y hasta irresponsable, opinen sobre temas que desconocen. Cuál de ustedes conoce la historia de esta joven. Cuál de ustedes conoce la situación por la que está pasando la familia. Ninguno, ¿verdad? Por favor, ya es hora de que se pongan serios y a trabajar.