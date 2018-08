Obras mayores

Curioso, pero que la idea de que un personaje se obsesione con escribir “buena literatura” y se aleje del concepto de “literatura comercial” y/o “basura” (definición de dichos personajes), ha tenido al menos dos protagonistas con los que me he encontrado este verano.El primero es literario, y lo encontramos en la delirante novela Prins, del escritor argentino César Aira (1949, Coronel Pringles). En ella, un reconocido autor de “novelas góticas” decide ponerle fin a su carrera debido a la decepción que le provoca el ver que, sí, tiene fama y dinero a raudales, pero aún no ha logrado escribir esa obra mayor que siempre soñó cuando era joven. Esa por la que inició su carrera literaria. Su error, confiesa en las primeras páginas de la novela, fue que primero buscó la estabilidad económica que le permitiera luego la escritura de esa obra mayor. Por ello se entregó tempranamente a las demandas de un mercado más interesado en los números de ejemplares vendidos, y en los jugosos contratos por adaptaciones futuras que a la calidad literaria. Y el dinero que recibió lo hizo engarzarse en la publicación de un tomo tras otro, construyendo además a un personaje mediático que no desentonaba con su “obra”. Por ello lo encontramos deprimido y asqueado, con la clara idea de abandonar su carrera no para dedicarse por fin a la escritura de dicha obra mayor sino al consumo del opio. Y dicha decisión, obviamente, acarreará una serie de eventos que nos arrancarán más de una carcajada de paso.El segundo personaje lo encontramos en la película El Autor (2017, México y España), dirigida por Manuel Martín Cuenca (1964, Almería), y que no es otra cosa más que una adaptación libre de la novela El Móvil, de Javier Cercas, escrita por el propio Cuenca y Alejandro Hernández. Aquí conoceremos a Álvaro (Javier Gutiérrez), un hombre que trabaja en una notaría y que tiene la obsesión de escribir una obra mayor que se aleje del mundo de la literatura comercial. Por ello abandona a su esposa (María León) para instalarse en un departamento de quinta solo con su “ordenador”. Pero, como le dice un maestro de literatura al que consulta (Antonio de la Torre), su gran problema reside en que fuera de lo que ha leído, Álvaro no ha vivido otra cosa más que una rutinaria vida sin exabruptos. Y para escribir, le dice, necesita tener experiencias, vivencias, anécdotas. Y si no son suyas, qué importa: Álvaro comenzará a interesarse por la vida de sus vecinos. Desde ese anciano obsesionado con el pasado (Rafael Téllez), esa pareja de inmigrantes hundida en sus problemas (Tenoch Huerta y Adriana Paz) o esa casera parlanchina (Adelfa Calvo). Y ya que está en eso de “recolectar experiencias ajenas” ¿Qué pasaría si además provocara “algo” que le permitiera obtener más “material” para su obra?Obviamente, con la novela Prins y la película El Autor estamos ante algo más que una irónica mirada al mundo editorial. Ambas son obras mayores. Y las desventuras de esos hombres obsesionados con la creación de sus respectivas obras mayores nos permiten lanzar un par de preguntas que quizá no merezcan respuesta: ¿Qué es eso que llamamos literatura-creación artística? y ¿qué es y qué no es un escritor-creador artístico?