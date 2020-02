Obsoleta la ley agraria

Como presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, el senador mochitense Mario Zamora trabaja activamente en las consultas a especialistas y a la gente de campo para reformar, antes que concluya el 2020, la Ley de la Reforma Agraria, que tiene más de 25 años que no se modifica y que por lo tanto es obsoleta.

El líder del Senado, Ricardo Monreal, prepara una iniciativa, igual el senador Narro y, por supuesto, Mario y la bancada priista también preparan su propuesta para lo cual, como nunca, la Comisión del Senado se ha dedicado a recorrer el país: ya hicieron reuniones en Mexicali, Baja California Sur y Nayarit, y en Semana Santa harán un foro de consulta en Guasave, Sinaloa.

Además de la tenencia de la tierra de los campesinos, las condiciones para el campo han cambiado mucho, es necesario garantizar el derecho al agua, los derechos de las comunidades indígenas, la construcción del Tren Maya, el crédito barato para los productores y por eso se hacen las consultas, y se espera que se logren consensos entre las diversas fuerzas parlamentaria para lograr una reforma optima, explica.



Popurrí. La Secretaría de Desarrollo Social, al mando de Ricardo Madrid, avanza en los proyectos para construir viviendas a mil 975 familias desplazadas por la violencia de los poblados de la región serrana de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Se acaba de comprar un terreno en Guasave, otro en Guamúchil y con los que ya se tenían de Culiacán, Mazatlán y Choix, pronto se podrán iniciar la primera etapa de obras.

En Guasave se cuenta con 100 lotes, igual en Salvador Alvarado y 275 en Mazatlán; asimismo, para el 2020 se aprobó un presupuesto de 40 millones de pesos para atender a los desplazados, y como esta cantidad es insuficiente se buscarán apoyos del gobierno federal para construir el mayor número de viviendas posible.

Por primera vez se pasará de la mera ayuda asistencial a cuestiones de mayor impacto para las familias afectadas.



MUJERES. Feminicidios, con asesinato de la niña Fátima, que derramó el vaso, el acoso sexual que denuncian estudiantes del Tec de Culiacán y de la Universidad Autónoma de Occidente, han desplazado durante los últimos días a las noticias de los escandalosos casos de corrupción en que incurrieron funcionarios de los sexenios anteriores y que afloran a diario. Es prioritario restablecer la seguridad para las mujeres y para todos los mexicanos.



DISPENDIO. Lo dicho, repito, los regidores deberían ser honoríficos, no justifican los exorbitantes sueldos que perciben, mucho menos los aumentos que ellos mismos se otorgan.



NUBIA. La presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, se defendió en su comparecencia en el Congreso; también la bancada priista la arropó, diciendo que todas las juntas de agua están en quiebra, que las tarifas son muy bajas y la gente no paga, que ella ya pagó una deuda heredada de 10 millones, pero Graciela Domínguez le reclamó su gasto a Europa, que si cuenta, y la compra de una camioneta Tahoe de lujo y que ningún turista extranjero va a venir si no se garantiza la calidad del agua. Que se atienda el problema y hay que ayudar todos. Hubo toma y daca.