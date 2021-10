Muy buenos días.

Vivir en un mundo cada vez más competitivo ha convertido nuestras vidas en una obstinada carrera hacia el éxito personal y profesional.

La mayoría de nosotros nos hemos visto envueltos en una competición que no podemos ganar porque nunca termina, pero en la que podemos llegar a perder varias veces cada día. Un absurdo juego de eliminación, en el que si no eres el mejor en algo, sencillamente no eres nadie. Una carrera en la que estamos obligados a ser mejores que los demás o exponernos a quedar fuera del grupo de los elegidos.

Habría que darnos un tiempo para pensarlo. Buen día.