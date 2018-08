Oceanografía vence a Citibanamex en la Corte

La novedad es que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en la última instancia legal debatida entre Oceanografía, de Amado Yáñez, y Citibanamex de, que dirige Ernesto Torres Cantú, que no existe el crédito que esa institución reclamó en julio del 2014 por 7 mil millones de pesos.Tras el fallo del Juzgado Tercero de Distrito, de Felipe Consuelo Soto, que el crédito de no existía, Citibanamex contraatacó en el Primer Tribunal Unitario y luego en el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito, pero ninguna les dio la razón y ayer con cuatro votos a favor la Primera Sala de la Corte falló igual.Los ministros que emitieron tales votos fueron Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este último fue el ponente. El único que votó en el sentido de Citibanamex fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.Lo que sigue ahora es que el supuesto fraude cometido, y que se sigue ante los tribunales penales, debe necesariamente acabarse absolviendo a Yáñez Osuna, cuyo reclamo de Citibanamex lo tuvo casi tres años en la sombra de la cárcel.Además, de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles, quien reclama el pago de un crédito inexistente, no solo se gana hasta nueve años de prisión, sino que debe absorber el daño ocasionado. Ahora viene el revire.Oceanografía está iniciando acciones para reclamar a Citi que le devuelva 2 mil 700 millones de pesos que se quedó de la cobranza y que nunca entregó a la naviera. Y seguramente el juicio que en Nueva York presentó la compañía contra los de Michael Corbat caminará favorablemente.Otra declaración concurso mercantil que sigue en ciernes es la de Isolux, firma hispana de servicios de ingeniería y construcción. La subsidiaria que dirige Roberto López arrastra pasivos por unos 500 millones de dólares con Santander de Héctor Grisi, Scotiabank de Enrique Zorrilla, Société Générale de Luis Sainz y Natixis Global, que siguen buscando con la CFE una salida viable a los proyectos que financiaron a través del fracasado programa de Pidiregas. Acuérdese que Isolux estaba modernizando la Central Termoeléctrica de Altamira. La compañía, que en España también se declaró en concurso hace un año, solicitó aquí voluntariamente ese recurso. Lo hizo desde finales de mayo. El visitador, Óscar Estrella, ya entregó desde hace dos semanas su informe, pero el Juzgado Séptimo en Materia Civil de la CDMX sigue deshojando la margarita para emitir la sentencia de concurso.A finales de la próxima semana se cumplen los 15 días del análisis financiero de Grupo Senda que está haciendo el visitador designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige María Esther Sandoval. Es muy probable que el experto José Luis Elizondo tome la prórroga, con lo estaría entregando su dictamen al juez concursal por ahí del 4 de septiembre. Se ve complicado un entendimiento con los bancos, que lidera el BBVA-Bancomer que lleva Eduardo Osuna. De hecho le adelanto que éstos ya contrataron en la parte corporativa al despacho Galicia Abogados, de Manuel Galicia, y en litigio a García Alcocer Abogados, de José Antonio García Alcocer, El Morris. Senda, el principal operador de autotransporte de pasajeros en el norte, propiedad de Jaime Rodríguez y que emplea a unas siete mil personas, quiere reestructurar a diez años 3 mil 500 millones de pesos.Ayer se volvieron a reunir Carlos Treviño, director de Pemex, y Octavio Romero, quien lo sustituirá a partir del 1 de diciembre cuando Andrés Manuel López Obrador asuma formalmente la Presidencia. Es el segundo encuentro a una semana del primero. Por lo que se sabe se trabaja sobre una agenda de siete puntos estratégicos, siendo dos los que más interesan al nuevo gobierno. Considere primeramente el derrotero que seguirán los contratos de asociación que la petrolera ha firmado con empresas privadas derivadas de las subastas de regiones o las rondas, y la relación con el sindicato petrolero que capitanea Carlos Romero Deschamps.El IMSS se prepara para lanzar la que podría ser su última licitación del sexenio y en la que invertirá unos 22 mil millones de pesos. Se trata del arrendamiento de camas para sus hospitales, el cual es catalogado como urgente y necesario porque se acaba la administración actual. Ya levantaron la mano Promedica de Gabriel Alfredo Piña, Impulso Mexicano de Mario Villafaña y Biosman de Adrián Cervantes, empresa en la que más de 80% de sus contratos son con gobierno. La Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez sigue el proceso de cerca por el monto y porque se denuncian irregularidades en otras licitaciones de esa instancia encabezada por Tuffic Miguel.Un nuevo sistema de recarga y cobro se implementará en el Metro, luego de 13 años de operar con el mismo. La red de transporte público a cargo de Jorge Jiménez Alcaraz elegirá hoy a la empresa que colocará nuevos lectores, softwares y capacitará a los empleados, labor que tendrán que culminar el 31 de diciembre próximo. El trámite exprés, tanto para la evaluación de concursantes, como para el término de su labor, que además contempla crear una página en la que los usuarios podrán dar seguimiento a sus pagos y un sistema de seguridad antifraude, levantó las cejas en más de uno porque ya se perfila un favorito. Se van a tener que colocar nuevos equipos en las 195 estaciones.