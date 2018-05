Ochoa ¿el relanzamiento de Meade?

Ya no tienen nada que perder ni que ganar. Florestán.

El miércoles pasado, día 25, le contaba a usted aquí que el resultado poco favorable de José Antonio Meade en el debate del domingo 22, podría ser lo que faltaba para que se tomaran decisiones en su equipo y campaña.



Al día siguiente, abundaba aquí mismo al referirme al regreso esa misma madrugada del presidente Peña Nieto de su visita a Alemania, Holanda y España: Hoy se sentará (Peña Nieto) a revisar el tema de la campaña y equipo (de Meade). Luego habrá decisiones.



El viernes 27 me refería al diagnóstico favorable que el equipo de Meade tenía de la campaña y mandos y le insistía: estos días en Los Pinos no son de puente, son de reflexión y decisiones. Y dependiendo de eso, de ajuste de estrategias, equipos y hasta generales.



Así, ayer por la mañana se comunicó a Enrique Ochoa Reza su salida de la presidencia del PRI y el arribo de René Juárez, exalcalde de Acapulco, exgobernador de Guerrero y subsecretario de Gobernación en tiempos de Miguel Osorio.



Una fuente del primerísimo equipo de Meade me dijo: Lo que el candidato quiere con este ajuste es reorientar su campaña, relanzarla, reencontrar al priismo, a los priistas y traer refuerzos.



Este relevo se consumó anoche, cuando hoy faltan 57 días para las elecciones del uno de julio y 54 de campaña.



Ochoa Reza permaneció un año y diez meses en el cargo y pasó por la asamblea de agosto que abrió los candados a los candidatos ciudadanos, las elecciones de los estados México, Coahuila, que ganaron, y Nayarit, que perdieron.



Participó en el proceso de nominación del primer candidato presidencial no priista, la elaboración de las listas de senadores, diputados federales y locales y La suma de todo eso tiene un desgaste que ya se llevó son su salida.El breve plazo nos dirá si el lastre era él.



RETALES



1. DESPEDIDA.- La última intervención pública de Ochoa Reza fue la noche anterior, jueves, en Si Me Dicen No Vengo de ForoTV, cuando aún no le comunicaban la decisión, en la mesa de debate con Yeidkol Polevnsky, presidenta de Morena y Damián Zepeda del PAN;



2. REGRESO.- ¡Vuelve Tercer Grado! A partir de hoy regresa Tercer Grado, conducido, como siempre, por el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Esta temporada será de cinco capítulos, martes y jueves. Están invitados, por separado, los cinco candidatos presidenciales. Inicia esta noche en canal 2, al terminar el Noticiero de Denise Maerker y participaremos la misma Denise, Carlos Loret, Leo Zuckerman, René Delgado y Raymundo Riva Palacio. El primer invitado, hoy, Andrés Manuel López Obrador; y



3. ESTREMECIMIENTO.- En pleno inicio de la semana nacional de Radio y Televisión se publicó un desplegado firmado por Grupo Acir, Imagen, MVS, NRM, Televisa Radio y Grupo Fórmula, acusando de prácticas antiéticas y corruptas a Radio Centro, de Francisco Aguirre, por pagar a la gente para contestar a su favor en las encuestas de audiencias y exigiendo una investigación. Aguirre lo negó. Pero ahí quedaron las grabaciones.



Nos vemos mañana, pero en privado.