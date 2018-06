Odebrecht como ariete, Campos con Nieto y Lozoya aguarda

El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, quiere que el caso Odebrecht opere políticamente en el proceso electoral para sepultar al PRI y a su candidato, José Antonio Meade.



No se sabe si con la venia de Andrés Manuel López Obrador, pero sí de afines al tabasqueño que van saliendo de la tenebra política. Es el caso de la visitadora general de la PGR, Adriana Campos, quien desde el año pasado tiene archivada una denuncia contra Nieto Castillo.



Sobre el ahora asesor de AMLO, que cree que puede ser el próximo fiscal general de la República, pesan ocho procesos por el manejo faccioso del caso Odebrecht. Desde octubre pasado la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos tiene una denuncia.



Su responsable, Alberto Ramos, inició la averiguación, pero la Visitaduría General de la PGR, que encabeza Campos, no hizo nada. La novedad ahora es que hace once días el titular de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la propia PGR le jaló las orejas a la funcionaria.



Hugo Talancón emplazó a Campos a iniciar una carpeta de investigación por nuevas denuncias contra Nieto en el mismo caso Odebrecht, ahora por revelar que Javier Jiménez Espriú no está implicado en el expediente y que los pagos que se le imputan a Emilio Lozoya rondan ya los 16 millones de dólares.



Recuerde que al calor del último debate, Meade denunció al designado como secretario de Comunicaciones y Transportes en un eventual gobierno de AMLO de ser accionista de Idesa, socia de Braskem, filial de Odebrecht, en el proyecto Etileno XXI.



Por la actitud de Campos, hay sospechas de que la ex titular de la Profeco y ex abogada general del Instituto Politécnico está solapando a Nieto y alineándose a los intereses de éste, que juega un papel estratégico como asesor del Peje. Al menos así lo dejó ver cuando salió a defender a Jiménez Espriú.



Por lo que hace a Lozoya, su caso podría decantarse una vez que pasen las elecciones y en pleno proceso de transición y entrega de cuentas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cosa de que el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR lo impute.



A ver si Felipe Muñoz, el “Tibio” de la PGR, ya termina de deshojar la margarita. Se va poner bueno.



VA SEIS TRAS GIA+A

Fueron seis empresas las que se acercaron a GIA+A, la constructora de Hipólito Gerard, con la intención de capitalizarla. Una de ellas es Promecap, el fondo de Fernando Chico Pardo. Este empresario está muy interesado en reforzar su presencia en el desarrollo de infraestructura. El año pasado estuvo a un tris de adquirir el control de Pinfra, la constructora de David Peñalosa Alanís. A principios de este 2018 Chico se quedó con la concesión del Libramiento Irapuato que era de Hermes, de Carlos Hank Rohn. Para GIA+A la inyección de capital fresco es crucial, pues tiene un backlog de siete mil millones de pesos. La entrada del nuevo socio financiero podría concretarse antes del tercer trimestre del año. Considérelo.



BANORTE REFUERZA

Y ya que hablamos de infraestructura, le había platicado que Carlos Rojo, mandamás del Grupo Financiero Interacciones, no será el director de Banorte una vez que este último fusione a aquél. Según fuentes del grupo que seguirá dirigiendo Marcos Ramírez, a Rojo se le dará la responsabilidad de una nueva dirección que atenderá el financiamiento de proyectos de infraestructura. Actualmente esa área es atendida por Arturo Monroy, el director general adjunto de Banca de Inversión y Financiamiento Estructurado y quien le reporta a José Armando Rodal, director general de Empresas y Corporativo. Según esto, la nueva dirección sería mucho más robusta y reportaría directamente a Carlos Hank González.



ISOLUX EN MARCHA

Tal y como le adelantamos el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que dirige María Esther Sandoval, designó a Oscar Estrella como visitador en el caso de Isolux. Le decía que la firma de ingeniería y procuración que maneja Roberto López hizo la petición voluntaria de acogerse a ese recurso el mes pasado. Quiere poner a buen resguardo los proyectos con la CFE, al mando de Jaime Hernández, particularmente una planta termoeléctrica en Altamira que financian Santander, Scotiabank, Société Générale y Natixis Global. La deuda asciende a unos 500 millones de dólares. Estrella ya está revisando las cuentas para determinar la insolvencia de Isolux. En dos semanas entrega su informe.



SENDA CONTRATA

Pues nada, con la novedad de que Grupo Senda es otra compañía que también está al borde del concurso mercantil. Se trata del principal operador de autotransporte de pasajeros en el norte del país. Mueve al año 80 millones de personas en 12 estados de México y diez en Estados Unidos. La firma, que da empleo a unas siete mil personas, colocó en 2014 bonos en dólares y moneda nacional que vencen el próximo año. La firma que preside Jaime Rodríguez inició un proceso de reestructuración financiera. Contrató a los despachos de Luis Nicolau y Jaime Guerra como asesores externos. Senda, que lleva Ricardo Clausse, compite con IAMSA de Roberto Alcántara, Estrella Blanca de José Mora y ADO de José Antonio Pérez.