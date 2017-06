¡Odio a la crítica y la libertad!

No, el odio no es solo a los ciudadanos que ejercen el oficio del periodismo.No, parece que el odio es a lo que representan y significan las libertades fundamentales que practican con su oficio; la libertad de expresión y la de información.Y es que, como saben, uno de los principales termómetros de la salud democrática de un pueblo es —precisamente—, la salud de las libertades de prensa.Dicho de otro modo; en la medida que libertades periodísticas básicas —como las de expresión e información—, se fortalecen, en esa medida se puede hablar de la fortaleza de la democracia de un pueblo.Por ello, cuando políticos, partidos, servidores públicos, empresarios o representantes de algún culto, cuestionan, critican, o impiden el ejercicio de esas libertades, debemos entender que la democracia está en riesgo.Hoy la democracia mexicana está en riesgo. Y no solo porque un grupo de periodistas mexicanos exigió un trato especial a favor de la seguridad de su gremio, sino que han cuestionado —con o sin razón—, el supuesto o real espionaje por parte del gobierno federal.Sin embargo, esos periodistas olvidan que es larga la lista de políticos que, literalmente, odian la critica, a la prensa y a los periodistas.1.- Y la lista empieza por Enrique Peña, quien según cierta prensa, es algo así como el principal enemigo de los medios —en general— de la crítica y hasta de los periodistas. Según esos periodistas, el presidente debía poner guaruras detrás de cada periodista para cuidarlos y hasta médicos que cuiden la salud de los periodistas, mientras el resto de ciudadanos ¡que se chinquen…!2.- Sin embargo, existe verdaderos enemigos de las libertades de prensa, de los medios y de los periodistas, como Jaime Rodríguez, El Bronco, quien el pasado martes corrió e insultó a un periodista del diario El Norte —durante una conferencia de prensa—, en la que se enojó porque le exigieron explicar el gasto de dinero público para la promoción de su candidatura presidencial.Dijo El Bronco: “ya es hora de ponerle un alto (a los medios); cuando mienten nadie les dice nada”. Luego el gobernador de Nuevo León lanzó una amenaza directa —al más puro estilo dictatorial—, contra los propietarios de Reforma, a quienes insinuó que llevará a prisión. Nadie exigió una investigación.3.- El 2 de junio, otro “dictadorcito” al estilo Maduro, Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, insultó a los reporteros y a sus medios “por criticar, atacar, ofender y mentir” y luego de catalogar como “prensa buena” a la que lo elogia y “prensa mala” a la que lo critica, dijo que los críticos le hacen “los mandados”.4.- El pasado 25 de mayo, López Obrador insultó verbalmente a los periodistas Carmen Aristegui y José Cárdenas. A ella la regañó y le dijo “mirona profesional” y a él, le dijo “calumniador”. Propio de un dictador.5.- Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acusó al periodista José Antonio Tirado de “manejo periodístico mal intencionado”, porque el comunicador criticó el fracaso del gobierno de Corral. Ante la crítica de los medios, Corral elaboró una “lista negra” de periodistas “buenos” y “malos”. Otro dictador.6.- El 23 de junio el ahora exsecretario de la sindicatura de Meoqui, en Chihuahua, Sergio Escobedo, hizo celebre la frase: “y luego no chillen porque los matan”, en alusión a periodistas que han criticado severamente a los gobiernos panistas.7.- En septiembre de 2016, la presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, Edomex, le dijo a una reportera; “pinche vieja”, en respuesta al cuestionamiento por el costoso ajuar de la alcaldesa.8.- El 19 de junio, la exasesora de la oficina de Atención Ciudadana del gobierno de Oaxaca, ordenó la detención y encarcelamiento de un reportero gráfico. La razón que el reportero captó fotografías del vehículo de la funcionaria estacionado en lugar prohibido.9.- En junio de 2015, el ahora exgobernador Javier Duarte, amedrentó a los periodistas cuando les dijo que sabía que algunos de ellos andaban “en malos pasos”. Luego, les advirtió: “se vienen tiempos difíciles”, en tono amenazante.10.- El 20 de septiembre de 2016, el diputado federal del PRI, Fidel Curi, agredió verbalmente a un reportero que lo cuestionó sobre el mal desempeño de su equipo de futbol: Los Tiburones Rojos. Dijo el legislador al reportero: “¿sabes por qué me caes bien…? ¡Porque no tienes huevos, cabrón!¿Quiénes son los enemigos de libertades básicas como las de expresión y de prensa?Curioso que pocos periodistas —y en algunos casos ningún—, ha dicho nada de la mayoría de los 10 casos arriba citados. ¿Por qué nada dicen?Se le llama periodismo militante.Al tiempo.