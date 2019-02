Ofensiva y canteranos, lo que nos gustó de Dorados

La contundencia ofensiva y la actuación de cinco canteranos fue lo que más nos gustó de los Dorados en la victoria de 3-0 que consiguieron frente a Zacatepec, en el duelo pendiente del torneo de Copa MX que sostuvieron la noche del pasado martes.

El Gran Pez por segunda vez repite 3-0 en el circuito copero, algo que todavía no ha podido hacer en el torneo de Liga y cuyos jugadores titulares ya deben despertar en el duelo del próximo fin de semana frente a los Potros del Atlante. Fue una victoria copera que los mantiene con posibilidades de acceder a la ronda de octavos de final, pero con un porcentaje mínimo de poder ser campeón.

Pero sin duda, lo que nos gustó más fue el ver en la cancha en la alineación titular a cuatro jugadores oriundos de esta ciudad y que vienen desde las fuerzas básicas de Dorados. Ellos son: Víctor Torres, Juan Pablo Meza, Benjamín Palazuelos y Francisco Contreras. De ellos, Meza Tepezano es el que tiene más lona recorrida y al que solo le falta ganarse la titularidad.

Todavía en la recta final del partido, mejor dicho en la compensación se dio el debut del chamaco de 17 años Eduardo Armenta, algo que para el jovencito debió ser muy gratificante y que le debe servir para seguir trabajando con más entusiasmo. En la banca todavía quedaron sin jugar el culichi José Lugo y el mazatleco Homar González.

Bien por el técnico Diego Maradona de brindar la oportunidad a los jugadores de casa y ojalá que esta victoria en la Copa le sirva a todos los titulares que no jugaron frente al Zacatepec para que se motiven y frente a los Potros del Atlante que no será un rival nada a modo saquen la casta y liguen su segundo triunfo en la Liga que sirva para devolverle la esperanza a sus fieles aficionados.

Carteleras. Esta tarde continuarán en los campos de Sagarpa las acciones de los torneos de futbol de los 60 y Más y Careada de los Jueves. En el circuito mayor se disputarán dos cotejos a partir de las 14:45 horas. En la cancha tres, UAS se mide a Naranjas del Pochole y en la cuatro Maco Bodega lleva de oponente a Gourmet Soccer. En la Careada de los Jueves se da paso a la fecha 18 del torneo Banquetes Lolis. En la cancha uno, Despacho Torrero vs Morrines, 14:30 horas, y Papas Costeñas vs Ranger Park, 16:00 horas. En el dos, Congeladora Daysa vs Doña Lupe 14:30 horas y Sagarpa vs Insecta 16:00 horas.

Por cierto, en la Liga Interinstitucional ya quedó confirmado quién manda en la casa, ya que la directiva dio a conocer que por acuerdo de la mayoría de los delegados determinaron suspender hoy su cuarta fecha por el día de la Amistad. ‘Añeñe’ plebes y no que se las daban de muy machos.

Un saludote. Y bien cargado de felicitaciones es el que le mandamos al árbitro de la vieja guardia Francisco Páez Rivera, ya que en días pasados llegó a los 59 años de existencia. Que vengan muchos más Panchito.