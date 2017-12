Oferta de Cachorros por Manny Machado

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi novio es tan perfecto, que no le gusta el beisbol, ni el futbol, el básquet, ni el boxeo”… Lady Vaga.-

La pregunta de la semana…: Mañana 29 de diciembre hará 73 años del comienzo de la revolución que ha convertido el sueldo de los bigleaguers, de 100 mil dólares por temporada, los mejor pagados, a los 30 millones de ahora, y los novatos de ocho mil a 545 mil. ¿Qué ocurrió en aquella fecha?

La respuesta…: El 29 de diciembre de 1944, The New York Times dio a conocer que Curt Flood demandaba al Beisbol Organizado, por la cláusula de reserva, que él se negaba a aceptar. Fue el primer paso legal en el proceso que llevó a los bigleaguers a ser ahora quienes gobiernan las Grandes Ligas.

Tremendo Feliz Año.- El slugger Pavin Smith (Diamondbacks), de 21 años, quien apenas estuvo en su primer año de ligas menores, no ha cobrado aún su bono, porque se lo pagarán fracturado comenzando cuando llegue a doble A. Pero sus pequeños ingresos de este año fueron tan bien manejados, que al final pudo enviar a sus padres el mejor regalo de Navidad. El pago total de la hipoteca de la casa, que necesita la familia, papá, mamá, una hermana menor de edad y él. Con el documento que hablaba del pago de la hipoteca, les envió este mensaje…: “Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Los quiero mucho. Nuestro hogar es finalmente de ustedes. ¡Feliz Navidad y Feliz Año!”

“A mi novia la llaman la Matemática, porque está llena de operaciones”… Carro Loco.Cachorros quieren a Machado.- Como el más valioso de los agentes libres en estos días, el slugger de Hialeah, Manny Machado, ha dicho que no quiere seguir jugando en tercera base “sino como shortstop, que es mi posición natural”, encaja perfectamente en el infield de los Cachorros, con Kris Bryant en tercera. Por lo que, desde Wrigley Field, ofrecieron por él a los de Baltimore, tres jóvenes ya con experiencia en Grandes Ligas, el infielder Addison Russell, el outfielder Albert Almora y el pitcher zurdo Mike Montgomery. Machado, de 25 años, puede ser agente libre en el próximo octubre y su último sueldo fue de 11 millones 500 mil dólares por la temporada. Cuando enviaba esta columna, estaban de lo más animadas las conversaciones entre Baltimore y Chicago… ¡Amanecerá 2018 y veremos!...

Jeter esperanzado.- Entre los peloteros en quienes ha puesto la esperanza Derek Jeter, está el lanzador derecho Jacob Turner, quien con los Marlins tiene récord de 14-30, 5.09. “Hay muchachos que tardan en convertirse en buenos bigleaguers” dijo Jeter, “y Turner tiene las facultades”…

“Hablo alemán como si hubiera nacido en la Volks Wagen”… Pacomio.-

