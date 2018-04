Ojalá que el sacrificio de Chivas valga la pena

Si el sacrificio que hizo el equipo del Guadalajara, de entregar la Liga MX por ir con todo por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo consigue, salvará toda la temporada, pero de no suceder así será otro rotundo fracaso deportivo para el equipo más popular de nuestro país.Las Chivas sellaron su destino en el torneo casero la noche del viernes pasado al caer ante Xolos de Tijuana con una cueriza de 3-0, duelo que enfrentaron con un cuadro netamente alternativo, cuidando a sus estelares para el primer juego de la final de la Concachampions que se jugará el próximo martes en Toronto.De tal forma que no se puede juzgar tan duramente a los jóvenes que enfrentaron a los fronterizos, ellos hicieron su mejor esfuerzo, pero fue evidente que no lo suficiente para librar la aduana de los Xolos que estaban obligados a ganar ante su gente y mantener con vida sus posibilidades de avanzar a la liguilla.Ahora, ya toda la atención de Matías Almeyda y sus jugadores titulares quedó centrada en el primer duelo de la final anteToronto, el que para nuestro gusto será clave, ya que si Chivas logra salir con un resultado positivo o desventaja menor podría realizar la hazaña de coronarse en casa.Pero también debemos ser sinceros y reconocer que le tocará enfrentar una serie muy complicada, ya que el campeón de la MLS ya confirmó ante Tigres y América lo que es capaz de hacer tanto dentro y fuera de su cancha.Vamos, Chivas, toda la afición de México seguramente estará pegada a la pantalla de los televisores para verlos en acción y esperando que cada uno de los jugadores que esté en la cancha saque toda la garra y pueda ser capaz de librar con éxito su primer escollo en el estadio de Toronto.La Liga de la Careada de los Jueves, que año con año tiene una extensa actividad, para este mes de abril ya se prepara para cumplir con dos importantes eventos.El primero se dará el domingo de enfrente al pagarle la visita al equipo de Los Mochis, que forma parte de los festejos del aniversario de Mario “Magochi” Romero. La coordinación de esta gira corre por cuenta de Adrián Patiño, quien ya está tomando en cuenta a los jugadores que podrán ir y aportar para el transporte.La segunda es la organización del sexto Torneo Internacional de La Amistad que tiene como invitado especial a los Morros de Phoenix, para los días 28 y 29 de abril. Aquí será vital la aportación de todos los jugadores de la selección para cumplir como buenos anfitriones.Son las que les mandan los integrantes de la Careada de los Jueves a Marco Castro, jugador del equipo Congeladora Daysa, por el lamentable fallecimiento de su papá, Ramón Castro. Descanse en paz.