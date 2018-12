Ojo Indiscreto

“Cosas vieres, querido Sancho”. Organizaciones campesinas de todo el país se dejaron ir a la Ciudad de México a manifestarse al Congreso federal por mayor presupuesto al campo. En el camino chocaron dos grupos violentos: Antorcha Campesina, de filiación priista, e integrantes de la organización magisterial independiente CNTE. Siguen las negociaciones al más alto nivel.

Los priistas insisten en que con la disminución del presupuesto se le pretende dar “el tiro de gracia” al campo, mientras que por el lado morenista y los seguidores del presidente Andrés Manuel López Orador aseguran que sí se atiende a los productores agrícolas y que recibirán apoyo como nunca, lo que pasa que ahora no habrá intermediarios para que líderes venales no se sigan enriqueciendo con el manejo del dinero público.

“Todo parto es doloroso”, aseguran. El cambio va, la gente votó para que se acabe la corrupción, hay un nuevo gobierno totalmente diferente y hay quienes no quieren entender que las cosas ya no se hacen igual, que habrá precios redituables a los granos y a los productos del campo y por eso ya no se requieren los apoyos que al final solo benefician a los grandes industriales y a los “coyotes”.

Ambas partes tienen que rectificar, encontrar el punto de equilibrio en el presupuesto para apoyar a la agricultura, ganadería y pesca, para lograr la autosuficiencia alimentaria que prometió AMLO en campaña, y ojalá sea cierta que tiene algún as bajo la manga y al final el gobierno federal nos va a sorprender positivamente; de lo contrario pueden aumentar el hambre, la pobreza y provocar estallidos sociales.

El despido masivo de personal del Sistema de Administración Tributaria en todo el país, incluido Los Mochis, y difundido a través de las redes sociales también levantó revuelo y lo menos que pueden aspirar los ahora extrabajadores es que se les indemnice conforme a derecho.

Popurrí. Poco a poco el alcalde Billy Chapman está dando los pasos en la dirección de emprender una campaña de cero tolerancia en los cobros de impuestos y servicios a los grandes deudores, similar a la que realiza con bastante éxito el alcalde de Maza-tlán Manuel Benítez. Cuenta con un grupo especializado de exfuncionarios que trabajaron con él en el SAT al que reforzó ayer con la incorporación de Oniza Juárez al recién creado departamento de cobranza.

Ya antes desde Tesorería se había lanzado el mensaje que el Club Cañeros adeuda el impuesto sobre el boletaje desde el 2016 y luego que se emprendería una cruzada para recuperar todo tipo de adeudos del predial. En tiempos de austeridad los ayuntamientos están obligados a hacer más con lo mismo y sobre todo abatir la evasión y la corrupción. Hasta el momento la dirección de ingresos ha captado 30 millones de pesos, según Sergio Leyva.

EN PLEITO. En teoría el puesto de Jaime Montes podría estar en la cuerda floja porque legisladores del PRI, PAN, PRD, Verde y MC presentaron una nueva controversia de inconstitucionalidad, pero en la práctica se antoja difícil que haya marcha atrás en la creación de los superdelegados porque solo se reducen los que ya existían.