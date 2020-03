Ojo Indiscreto

El gobernador Quirino Ordaz vino ayer a Ahome a presidir dos eventos, el inicio de la rehabilitación y ampliación de la planta de agua de Nuevo San Miguel y las jornadas de apoyo Puro Sinaloa, pero además aprovechó para mandar cuando menos dos mensajes, importantes: exhorta a los empresarios de Multigranos a que les paguen a los productores de El Carrizo, y aclaró que no tiene línea para la elección de la titular del Instituto Sinaloense de la Mujer.

El tema de las protestas de los productores lo plantearon los propios comunicadores locales, y de inmediato Quirino contestó que la deuda no es del gobierno, sino de los empresarios particulares. Ratificó lo dicho ayer en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no habrá rescate de empresas, que paguen con sus bienes, que los hipotequen pero que respondan a los compromisos que hicieron. En el caso del Ismujer, donde se registraron hasta 20 aspirantes y hay versiones que la favorita para ocupar el cargo pudiera ser Sandra Judith Lara, dice que todavía no h analizado por perfiles y que la próxima semana podría hacer una propuesta oficial.

En Compuertas, el gobernador recorrió los salones de la escuela del lugar repletos de personas, más de mil 500 según el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Madrid, que asistieron a consultas médicas, pago con descuento de tenencias, trámite de actas de nacimiento y demás.

Fue la jornada número 34, ya han efectuado 10 en Ahome; se efectúan en las zonas más marginadas, como los campos pesqueros y comunidades indígenas y en total se ha atendido a más de 220 mil personas. Es un éxito y no cabe duda de que es el programa social preferido por el gobernador porque le lleva contacto directo con la gente necesitada, en busca de solución sus necesidades.

Popurrí. Más claro ni el agua, espaldarazo que le dio ayer el gobernador Quirino Ordaz al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, al sacarlo por un momento de la jornada Puro Sinaloa que se efectuaba en Compuestas y llevárselo como invitado especial y orador al acto de inicio de la rehabilitación de la planta de agua de Nuevo San Miguel, en la que se invertirán cerca de 20 millones de pesos. En vísperas del 2021, esto cuenta y mucho.

Por cierto, que el alcalde de Ahome, Billy Chapman, anduvo muy sonriente acompañando al gobernador; esto manda la señal que ya hicieron las paces y que vienen más inversiones estatales para el municipio.

EN GUERRA. El que se puso la armadura, blandió la espada y se vistió de guerrero es el líder de la bancada priista, Sergio Jacobo, en el Congreso del Estado, quien acusa a la bancada morenista de pretender desaparecer la Auditoría Superior del Estado, o al menos reformar la ley para quitarle su autonomía y que de aquí en adelante sea la comisión de fiscalización la que dictamine, en forma política y no técnica, las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. La lucha contra lo que califica una contrarreforma regresiva va para rato, ya que anuncia que combatirá en todos los frentes y llama a hacer foros de consulta en los que participen empresarios y especialistas.