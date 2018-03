Ojo indiscreto

Con la cola entre las patas” dicen que andan los dirigentes estatales y municipales del PAN porque el CEN del partido “reventó” y les regresó las fórmulas de propuestas de candidatos a las alcaldías y a las diputaciones generales, porque los acuerdos los habían tomado de manera ilegal y además de enfrentar una desbandada de militantes tienen que reponer los procedimientos.

Tenían razón Roberto “El Güero” Cruz y Sergio Castro. Es la dirigencia nacional y el candidato presidencial Ricardo Anaya los que darán la última palabra y en el caso Ahome, después de que grupos de militantes inconformes denunciaron que “los agandallaron los mismos de siempre”, Miguel Ángel Camacho y Carlos Ramón Lizárraga están citando a una reunión para reconciliar intereses y aplacar los ánimos.

“No cumplieron con las terceras partes de la votación ni siquiera metiendo gente que no tenía derecho a votar, como Jessy Vargas, la Sra. Celia, secretaria ge-neral y el dirigente del juvenil, que no están en el pa-drón”, denuncia Sergio Castro, a quien le ofrecieron una regiduría pluri para que se disciplinara, pero no la acepta porque no quiere avalar las trampas que hicieron.

La rebelión de militantes no es sólo en Ahome sino también en El Fuerte; en Choix, es posible que Lindolfo Re-yes se vaya con Morena, y en Mazatlán tampoco quieren al “Diablo” Alejandro Higuera. “Son los del grupo de la “Chapodiputada” los que tienen secuestrado al partido, y el dirigente estatal Sebastián Zamudio solo es una marioneta.

Popurrí. Hay expectativas por saber si Rubén Félix va a salir a la campaña igual de bravo que en la contienda pasada, si toma la elección como cuestión de honor y le invierte fuerte para no perder la diputación federal, porque todo indica que no será nominado de manera alterna por una pluri. Por lo pronto, ayer anunció que Miguel Ángel Orduño será su coordinador de campaña, Enrique López de comunicación y Martín Álvarez le coordinará el sector rural.

SALUD. Con todo van la Sra. Rossy Fuentes y el gobernador Quirino Ordaz, en el programa “Te Queremos Sana” que pusieron en marcha antenoche para atender a las mujeres sinaloenses en la prevención de la salud y en la atención de enfermedades.

También atienden a niños, niñas y adolescentes que son el sector más sensible de la sociedad.

CAMBIO DE BANDO. Que no necesitan intermediarios ni bules para nadar aclaran los panistas que ahora están apoyando la precampaña del candidato priista a la alcaldía Álvaro Ruelas. Simplemente se cansaron de las marrullerías con que los han marginado en el PAN y además Álvaro se los ganó con el trabajo que realizó en el poco tiempo que estuvo al frente del Ayuntamiento de Ahome.

INFLUENZA. Funcionarios del sector salud tuvieron que salir a desmentir que haya una alerta por brotes masivos de influenza en Ahome que ya se había desparramado como reguero de pólvora provocando alarma, en especial entre la población estudiantil y las madres de familia. De todas maneras no hay que bajar la guardia y tomar todas las medidas para evitar los contagios.