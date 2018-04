Ojo indiscreto

Por primera vez los políticos varones, acostumbrados a acaparar los primeros puestos en todas las candidaturas, son relegados a segundo plano, por un acuerdo del Consejo Electoral de que las planillas de candidaturas pluris las encabecen mujeres.

Así en Sinaloa, Gloria Himelda Félix va de número uno en la lista de los priistas; Roxana Rubio entre los panistas; Yeraldine Bonilla en Morena; Claudia Morales en el PRD, y Angélica Díaz en el PAS. Con esto se abre la posibilidad de la instauración de un matriarcado en el Congreso, porque es común que el primer diputado pluri sea designado el coordinador de la bancada de cada partido.

Hay partidos chicos, como el PRD, que en la pasada contienda apenas lograron una diputación, y en estas condiciones la balanza se inclina a favor de las mujeres, porque las candidaturas de mayoría relativa están repartidas de manera equitativa entre hombres y mujeres.

Además, al inicio de la actual legislatura hubo mujeres que pusieron el ejemplo de su habilidad para legislar, como la priista Irma Tirado, que presidió el Congreso; Merary Villegas, de Morena, que dio la batalla a los diputados oficialistas, y la mochitense Fernanda Rivera, que se llevó de calle a sus colegas varones. También ahora las mujeres pueden sacar la casta.

Popurrí. Enérgico, Sergio Castro fija su postura: no se saldrá del PAN, pero no apoyará a los candidatos de Por México al Frente encabezados aquí por Miguel Ángel Camacho y Zenén Xóchihua, tampoco votará por ellos y no teme ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia porque no son candidatos de los panistas, sino de la coalición y fueron impuestos antidemocráticamente por el “método del agandalle”.

Si el PAN pierde es lo mejor que le puede pasar, porque está en manos de una camarilla, de los mismos de siempre que acaparan todas las candidaturas y los puestos de gobierno, porque es necesario volver a los principios originales y que la militancia recupere al partido, sentencia.

A Sergio Castro, quien es consejero nacional en funciones, lo acompaña un grupo considerable de militantes, desilusionados que saben que si Ricardo Anaya gana la elección presidencial, de todas maneras los van a marginar, a pesar de que lo apoyaron para que llegara a la presidencia del PAN, porque ahora su coordinador en Sinaloa es el senador Francisco López Brito, y él y sus allegados son los que van a repartir los puestos. Es más, denuncian que Zenén Xóchihua todavía trae en la campaña a un chofer-policía, pagado por el Ayuntamiento, y “esto no se vale”, “son los mismos de siempre”.

PEÑA VS TRUMP. Como anillo al dedo le caen a Enrique Peña Nieto las bravuconadas de Donald Trump de militarizar la frontera con México, porque por primera vez le responde con la dignidad que exigían los mexicanos, y eso le ayuda a lograr la solidaridad de todos los candidatos presidenciales en campaña. A ver si así recupera un poco de su maltrecha imagen.

CAMPAÑAS. Héctor Melesio Cuen, del PAS, y el candidato a senador independiente Manuel de Jesús Clouthier, anduvieron ayer en Los Mochis en labor activa de proselitismo.