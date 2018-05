Ojo indiscreto

Sobre la marcha se van estableciendo los consensos, son insostenibles las denominadas reformas estructurales, cuando menos: la energética y la educativa, hay que echarlas abajo, o cuando menos modificarlas para que de verdad beneficien a la educación y a los mexicanos.

“Sobre la marcha se van acomodando las calabazas”, como dice el refrán popular, ya no nada más son los candidatos de Morena lo que se lanzan contra estas reformas, sino que también Héctor Melesio Cuén, del PAS, la segunda fuerza electoral de Sinaloa, dice que no sirve para nada la reforma educativa, que las escuelas están en condiciones deprimentes, que no se invirtió nada en infraestructura.

También que el gobierno le falló al pueblo con el ofrecimiento que con la reforma energética se iban a abaratar la gasolina y la electricidad, y por el contrario los precios se dispararon hasta las nubes, porque en México se ha dejado abandonadas las refinerías, se importan los combustibles y unos cuantos políticos ahora son dueños de pozos petroleros.

Solo los priistas con sus spots siguen defendiendo como “la décima maravilla” a la reforma educativa, la cual también ya critican los panistas y a como van las cosas todo indica que se tendrán que echar abajo el próximo sexenio para elevar la calidad educativa, frenar la corrupción y los desvíos en Pemex y la CFE y que la riqueza nacional beneficie al pueblo. Hay que conservar lo bueno y desechar lo malo.

Popurrí. De carrerita, el gobernador Quirino Ordaz vino antenoche a Los Mochis a la presentación del Torneo de Pesca de El Debate Big Fish, el de mayor prestigio en el noroeste del país, que genera una valiosa derrama económica y sano esparcimiento familiar. Pernoctó aquí, estuvo de invitado en un noticiero local y luego se trasladó a Guamúchil donde supervisó obras y anunció un paquete de pavimentación.

EN TRES Y DOS. Que todavía “no es de aquí, ni de allá”, aclara Joaquín Montaño, que simpatiza con el proyecto para el campo de Andrés Manuel López Obrador, pero que en el ámbito local el candidato panista a la alcaldía Miguel Ángel Camacho es su amigo, fue coordinador de su campaña para senador, y que por eso aparece en publicó con él.

Que no anda en las campañas políticas, ni de Morena ni de el frente y que esta dedicado a atender su trabajo del campo. Veremos.

¿FAKE ENCUESTAS?. Advierte el candidato priista a la alcaldía Álvaro Ruelas contra una presunta falsa encuesta de Mitowsky que anda circulando en las redes sociales.

También circula otra de todo el país sobre quienes aventajan en la contienda para senadores y de la forma en que se repartirían todos los estados entre las diversas fuerzas políticas.

CONTRA ATAQUE. El alcalde de El Fuerte Antonio Cota, se trasladó ayer a Higuera de Los Natoches a hacer una prueba de que si funciona la planta de tratamiento de agua para desmentir las acusaciones que hacen los regidores de oposición contra la candidata a la alcaldía Nubia Ramos. Como testigo de honor también acudió el delegado de CDI Marco Vinicio Galaviz, que si de algo se caracteriza es por no ser muy amigo de Nubia.