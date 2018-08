Ojo indiscreto

A nivel nacional la noticia más impactante, la que más llamó la atención, es la reunión cordial que sostuvieron el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el excandidato José Antonio Meade. Todo indica que ya dejaron atrás los agravios de las campañas y que van en camino de la reconciliación.

Antes de esto, en medios periodísticos se habían difundido noticias sobre la posibilidad que AMLO le ofreciera a Meade un puesto relevante en el Banco de México; sin embargo, antier, colaboradores del excandidato difundieron que este formaría una empresa privada de consultoría financiera y que dejaría, al menos por un tiempo, el servicio publico.

López Obrador le tendió la mano a Meade, se expresó bien de él, lo calificó como un hombre honesto; es más, le recibió algunas propuestas de gobierno que recogió durante la campaña presidencial e incluso se habla que algunos de sus colaborares más cercanos se pudieran incorporar al gobierno en la próxima administración.

Consultado al respecto, el senador priista electo Mario Zamora, una de las personas más allegadas a Meade, dice que eso ratifica la valía de Meade, el amor que le tienen a México tanto él como López Obrador y que no hay por qué cargar con las ofensas que ambos se hicieron en las campañas.

Poco a poco se va armando el rompecabezas de la reconciliación y de lo que será el próximo gobierno y la señal de escuchar a todos, de coincidir en la reconciliación trae consigo confianza que el país pueda avanzar con el nuevo gobierno.

Popurrí. No cabe duda, cuando no nos llueve nos llovizna, todavía los mochitenses y toda la gente del norte del estado no se reponen del susto y la incertidumbre que provocó el derrame de jales de una mina sobre el río Fuerte, y ayer se le agregó una gota más al vaso de la contaminación del agua que consumimos con la caída de un camión cargado con 20 toneladas de sulfato de amonio al canal que abastece de agua a la planta potabilizadora.

Para prevenir la contaminación se cortó el abasto de agua, y las autoridades se abocaron de inmediato a atender la contingencia: tanto el alcalde Manuel Urquijo como el gerente de Japama, Ernesto Suárez; después llegaron el secretario de Desarrollo Susten-table, Álvaro Ruelas, y el delegado de Coepriss, Jorge Alan Urbina; además, el gobernador Quirino Ordaz estuvo al pendiente, pero son accidentes que se podrían prevenir con anticipación.

En la cultura de la improvisación, ya que el canal de abasto de agua no está entubado, podría haber vigilancia y evitar el tránsito por el bordo de camiones con productos químicos contaminantes. Por el momento ayer más de la mitad de la ciudad se quedó sin agua, cundió el pánico entre la población y queda la duda sobre la contaminación que pueda persistir.

VATICINIO. No hay que perder de vista al director general de Conalep, Melchor Angulo, quien podría incrementar su influencia y su carrera en el sector educativo debido a la amistad de antaño que tiene con Esteban Moctezuma, que ya ha sido designado por Andrés Manuel López Obrador como el virtual secretario de Educación Pública.