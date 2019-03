Ojo indiscreto

Estremeció la estructura del gabinete municipal la noticia que corrió como reguero de pólvora ayer desde mediodía sobre la renuncia del tesorero del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, y la entrada al relevo, aunque por el momento de manera provisional, de la directora de Egresos, Ana Elizabeth Ayala Leyva. Por la tarde, el alcalde Billy Chapman personalmente la confirmó.

Primero se supo que el ahora exadministrador Ricardo García había sido cambiado de improviso al Instituto Municipal del Deporte, y después la salida del expoderoso cabecilla del grupo VIC que organizó la campaña que supuestamente llevó a Billy a la alcaldía.

Se asegura que hay mar de fondo tras la salida del extesorero, también que se debe a un choque directo con el alcalde, pero este asegura, al menos por el momento, que Beltrán no se va por completo del Ayuntamiento, sino que es posible que pase a ocupar algún otro puesto relevante, en lo que representaría un enroque que hasta hace poco era impensable.

Momentos antes, por la mañana, el alcalde, acompañado por varios funcionarios del gabinete, había recorrido la banqueta del denominado corredor tecnológico-educativo-industrial que inicia en Juan de Dios Bátiz y Degollado, y en respuesta a la petición de una maestra y estudiantes del Tec, ofreció remodelar la zona para dar más garantías de seguridad y tránsito a la población estudiantil.

Popurrí. No es solo una, sino varias las innovaciones que el Conalep ha estado haciendo bajo en el mando de Melchor Angulo, quien ayer estuvo en Los Mochis y presentó el encuentro deportivo que se efectuará el 8 de marzo entre estudiantes de los planteles del norte y la posibilidad que el próximo año se efectúe una olimpiada estatal.

La pulsera inteligente, con la que los padres de los estudiantes los podrán detectar desde que ingresan a los planteles hasta que salen, acompañada de un botón de pánico, para prevenir acciones violentas en su contra, ahora que están de moda los secuestros, y la operación mochila, de común acuerdo con los padres y con el apoyo de derechos humanos, son otros de los programas que se están poniendo en marcha.

La carrera de pilotaje de drones que entrará en vigor el próximo semestre ya se proyectó a nivel nacional, pero también vienen los cursos para la inclusión de jóvenes con discapacidades de movilidad. Melchor también anuncia que reforzará las medidas contra la drogadicción para evitar que los jóvenes caigan en las garras del narcomenudeo.

ENCONTRONAZO. De pronósticos reservados el encontronazo que se suscitó el fin de semana en el Senado donde participaron los senadores sinaloenses Mario Zamora y Rubén Rocha, así como la panista Xóchitl Gálvez, con puntos de vista contrapuestos sobre los candidatos a integrarse como consejeros del la Comisión Reguladora de Energía.

Mario dijo que no eran idóneos, que no se trataba de cuestiones partidistas; Xóchitl les dedicó orejas de burro, les recomendó que se preparen, y Rocha dijo que lo mejor de todo es que son honestos, no como los supuestos expertos de los gobiernos del PRIAN que se robaron todo lo que pudieron. Se cruzan apuestas.