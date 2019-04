Ojo indiscreto

Sergio Torres, el secretario estatal de Pesca, quien es considerado uno de los precandidatos del PRI a la gubernatura, se empezó a movilizar de nuevo y ayer estuvo en Topolobampo, donde puso en marcha la instalación de GPS en las embarcaciones pesqueras, con un doble propósito: que sean monitoreadas de manera constante para que no se pierdan en caso de tormenta y naufragio, y también para evitar la pesca ilegal.

Después de concluir sus funciones como alcalde de Culiacán, por motivos desconocidos, o quizá por falta de padrinazgo fuerte, Torres Félix fue relegado a un segundo plano en las lides políticas; sin embargo, el gobernador Quirino Ordaz lo rescató y lo incorporó a su gabinete; es más, se asegura que le dio vía libre para que se promocionara y tener una buena carta a la mano en caso que hagan falta en el 2021.

En el 2018, el exalcalde levantó la mano para competir por la candidatura del PRI a senador, pero “Dios sabe por qué hace las cosas” y se dio el caso que no logró ser candidato y eso lo salvó de la debacle que sufrió el priismo en la pasada elección y ahora ha agarrado un poco de aire para ver si a la próxima se le hace.

Entre la clase política se califica a Sergio como “muy entrón” y hace algunos meses promovió acciones fuertes contra la delegación federal de pesca en Mazatlán, en parte en defensa de los pescadores y en parte para llevar agua a su molino, y de seguro el gobernador Quirino Ordaz lo necesitará en cualquiera de las trincheras en el 2021 para intentar retener la gubernatura y el mayor número de diputaciones en manos del PRI. Por el momento son tiempos de muestrearse y hacer méritos.

Popurrí. Minerva Vázquez salió ayer a defenderse no como funcionaria del Ayuntamiento, sino como investigadora. Junto con su compañero de equipo Octaviano Moya niega tajantemente las acusaciones de plagio en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo que le hace desde Barcelona el también ahomense Miguel Ángel Orduño. Explica que fueron varios meses de trabajo arduo con la participación de más de 16 mil personas y que no va a permitir que se los descalifiquen porque los conceptos de desarrollo sostenible, vivienda y movilidad que usaron no se pueden inventar, los tomaron de la ONU y siempre dan crédito a los autores. Además, se adaptaron a las condiciones locales y a las sugerencias que hicieron las personas y los especialistas consultados.

Dice que al principio del trabajo Orduño se comunicó con ella y se ofreció a participar en la elaboración del plan, pero después que le dijo que tenía instrucciones de no contratar a personal externo, solo de manera voluntaria, ya no se volvió a comunicar.

CONTROVERSIA. Se supone que de los tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ninguno está por encima de otro, entonces no hay explicación del porqué un juez federal pueda haber ordenado al Congreso del Estado la reinstalación de la magistrada Lucila Ayala y la destitución de Héctor Torres, y mucho menos fijar un plazo fatal para cumplir la orden. Los legisladores podían haber resuelto