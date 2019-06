Ojo indiscreto

El delegado federal Jaime Montes reporta que todo se encuentra listo para recibir mañana domingo en Los Mochis al presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará en vuelo comercial a eso de las 12:30 procedente de Tijuana, donde ayer encabezó una manifestación “por la dignidad de México y la amistad con Estados Unidos”.

El acto masivo de entrega de apoyos de los programas de bienestar se efectuará a las 13:30 horas en la ciudad deportiva.

El gobernador Quirino Ordaz esperará a AMLO en el aeropuerto, o llegarán en el mismo avión, debido a que también acudió solidario a la manifestación de la frontera norte; también viene la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y se pretende acelerar la entrega de apoyos que hasta el momento solo llevan un avance general del 55 por ciento, según reporta Jaime Montes, aunque en adultos mayores ya andan por encima del 85 por ciento.

López Obrador es muy observador y acostumbra atender a toda la gente que se acerca a él a pedirle apoyos o a realizar gestiones, por lo que se prevé que no se negará el acceso a nadie al lugar del evento, así lo hace en todos los estados y municipios que visita, por lo que se prevé que aquí no será la excepción, y una vez que se vaya los secretarios de estado empezará a llamar a los colaboradores en Sinaloa para que resuelvan los casos relevantes que se presenten.

El delegado confía en que no se presente ningún problema con los productores agrícolas, porque el gobierno garantiza que cumplirá su parte del precio la tonelada de maíz a 4 mil 150 pesos, ya las relaciones con los industriales son entre particulares que no se pueden forzar, pero se vigilará que no se cometan excesos como la pretensión de cobrar por almacenamiento.

El evento presidencial aquí durará unas dos horas y después del anuncio que hizo el gobernador que ya hay compromiso de aportar 200 millones de pesos para desviar el dren Juárez y prevenir las inundaciones, y la reunión de Los Cabos a la que asistió el alcalde Billy Chapman, se prevé que ya viene negociada la solución a los problemas prioritarios de Ahome.

Popurrí. La mayoría de los dirigentes de los comunicadores mochitenses coinciden, durante los festejos del Día de la Libertad de Expresión, que se cada vez se incrementa más el riesgo para ejercer el periodismo, y que existen unas relaciones muy tensas con la administración municipal, en especial con el director de comunicación David Membrila, aunque reconocen que el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, ha tendido lazos que pudieran atemperar las diferencias.

SOLIDARIOS. El senador de Morena Rubén Rocha viajó ayer acompañar a AMLO en la manifestación de Tijuana y no tenía garantizado el boleto de avión de regreso para estar en el evento de Los Mochis. Veremos si puede llegar a tiempo, mientras que porque también andará en Tijuana, Tatiana Clouthier pospone la presentación de su libro que haría el lunes en esta ciudad y el priista Mario Zamora también se trasladó a Tijuana a solidarizarse con el presidente, aunque hay varios renglones en los que difiere con la política de la Cuarta Transformación.