Ojo indiscreto

La elección de dirigente nacional de Morena está sacando a flote los más bajos instintos de las corrientes al interior del partido y que libran una batalla fratricida en la que incluso se han interpuesto denuncias penales contra funcionarios públicos en las que se pretende incluir a “superdelegados” de 10 estados del país, entre ellos a Jaime Montes, de Sinaloa.

La lucha más encarnizada por el control de Morena se da entre la facción de la actual dirigente Yeidckol Polevnsky, que también busca la reelección, apoyada por el diputado federal Mario Delgado, y por el otro lado Bertha Luján y el pleito más fuerte se escenifica en Tabasco, donde gente del gobernador morenista Adán Augusto Camacho interpusieron denuncia contra la delegada de Diconsa, Edith Villarreal: la acusan de condicionar los apoyos federales.

La gente de Yeidckol también acusa al delegado Gabriel García, el delegado nacional de los programas sociales. El mismo Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir ayer a advertir que se actuará contra cualquier funcionario que intervenga en las elecciones, que propicie el fraude electoral. Las denuncias le corresponde investigarlas a la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval.

Aquí, el delegado Jaime Montes asegura que está tranquilo, que no hay ninguna denuncia en su contra, que solo son quejas de algunas gentes, en especial de capacidades diferentes a los que aún no les han llegado los apoyos, pero en cuestiones electorales no hay nada, simplemente que él no maneja dinero ni cheques ni nada. Ya en El Fuerte se dio de baja a una persona que hacía proselitismo.

Explica que en la última reunión que tuvieron con AMLO les dijo muy claramente que tipificar como delito grave el fraude electoral no es para perseguir a los que ya se fueron, sino para evitar que los actuales funcionarios incurran en esas faltas del pasado, y que la advertencia es para todos, para los alcaldes, gobernadores, diputados locales y regidores. “En lo personal no tengo nada que temer, no me he metido en cuestiones electorales”. Veremos en qué para este pleito.

Popurrí. Felicidades y mucho éxito al compañero periodista Martín Mendoza, quien ayer presentó en Culiacán su tercer libro: “Las Calaveradas de Martín Mendoza”, que nos recuerda las que año con año publicaba en su columna de EL DEBATE con las que aguijoneaba a los políticos, aunque aclara que estas con nuevas, actualizadas, porque hay nuevos funcionarios en el gobierno…

POR cierto que la compañera Bárbara Obeso anda muy atareada en la organización del curso taller para periodistas que se efectuará hoy en Guasave con los expositores de talla internacional Manuel Carrillo, de Reuters TV, y Lupita Rincón, de Telemundo y NBC, quienes ya llegaron ayer y se dieron una vueltecita por El Fuerte.

CAPACITACIÓN. Golpe de timón en el sector educativo. Con las nuevas reglas del juego, el gobernador Quirino Ordaz y el secretario de SEPyC presidieron ayer en Mazatlán la capacitación para los consejos escolares en el que participaron más de mil personas de los municipios del sur, para la toma de decisiones en las escuelas.