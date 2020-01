Ojo indiscreto

Ojalá los propósitos de los mexicanos para el 2020 no se vuelvan solo un sueño irrealizable porque urge abatir la ola de violencia que lacera y enluta a todo el país; asimismo, recuperar el crecimiento económico y empezar a abonar y reducir la abultada deuda gubernamental que asciende a más de 10 billones 900 mil millones de pesos.

Es abatir la corrupción y la pobreza que afecta a millones de mexicanos. Según estadísticas de la Secretaria Federal de Seguridad Pública, al cierre de noviembre se contabilizaban 25 mil 890 asesinatos dolosos y entre los municipios más violentos se encuentran Tijuana, Acapulco de Juárez y Culiacán, entre los estados sobresalen Guanajuato, Baja California, Estado de México y Jalisco y el 95 por ciento de los homicidios son clasificados como del fuero común y poco menos del 5 por ciento del fuero federal.

Que haya desarrollo económico, se revierta la desaceleración que disminuyó en más de 6 por ciento a captación de impuestos y que empezará a impactar desde enero a los estados y los municipios con una baja de las participaciones federales, que a la vez se pueden traducir en menos obras, servicios y mayores dificultades.

Los cuatro factores, tanto la violencia como la deuda impagable, la pobreza y la corrupción son herencias malditas de los pasados sexenios que tardarán años en revertirse y las autoridades de la denominada Cuarta Transformación tendrán que esforzarse al máximo, tanto en talento como en trabajo para empezar a superarlas y hacer de México un mejor país para vivir. “Mano dura y cárcel contra los corruptos y los delincuentes”, es lo que reclama la sociedad, y Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios no pueden darse el lujo de fallar.

En el ámbito local, tanto en Ahome como en Sinaloa son que las autoridades puedan conseguir los recursos suficientes para reparar las calles y carreteras que quedaron convertidas una especie de cráteres lunares con socavones por todos lados, por las inundaciones sucesivas de las torrenciales lluvias del 2018 y 2019, en las principales ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Que se resuelvan los problemas de agua potable en El Fuerte, Choix, Sinaloa y todos los municipios alteños.

Que Dios ilumine a los gobernantes, que se acaben las confrontaciones, igual que entre los legisladores y se atiendan los servicios y el bienestar ciudadano. Digo, si no es mucho pedir.

Popurrí. Que la gente de los municipios serranos de El Fuerte, Choix y Sinaloa están muy contentos, dice el subdelegado de Bienestar, Aureliano Urías, porque además del programa “Sembrando vida”, que da empleos a miles de campesinos, empezaron a fluir los apoyos para proyectos productivos que fluctúan entre los 80 mil y 255 mil pesos para la compra de ganado o crear una microindustria con las que los apoya el gobierno federal.

SOLITOS. Que el PAS irá solo en 2021, siempre le ha ido mejor solo que acompañado, aunque de todas maneras Héctor Melesio Cuen se cura en salud y prefiere no decir “de esta agua no he de beber”. ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!