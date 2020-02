Ojo indiscreto

Con la firma del convenio entre directivos del INE y del Congreso del Estado para efectuar las consultas ciudadanas en las sindicaturas de El Dorado y Juan José Ríos, arranca la recta final del proceso para el posible nacimiento de dos nuevos municipios en Sinaloa.

En El Dorado la consulta se efectuará el 4 de marzo, y en Juan José Ríos el 15 de marzo, será totalmente con boleta electrónica, un experimento innovador del INE, y en Juan José Ríos también se consultará a habitantes de Ahome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa, en cuyo territorio se encuentran los poblados que se pretenden unir en un solo municipio.

“No están acostumbrados a pagar impuestos y de seguir así no tendrán recursos para mantenerse”, expresó con punzante ironía la presidenta municipal de Guasave, María Aurelia Leal, cuando la entrevistaron sobre la intención de que Juan José Ríos se convirtiera en municipio, y esto es una realidad: en muchas zonas rurales de El Fuerte, Ahome y Guasave, la población no quiere urbanizar sus solares para que no les cobren el predial, y los adeudos hasta por concepto de agua potable amenazan con sumir en la quiebra a las respectivas juntas de agua.

Varios sexenios han esperado los habitantes de estas sindicaturas para que tomen en cuenta sus aspiraciones independentistas, con las promesas que de esa manera se resolverán los problemas de agua, drenaje, pavimentación y seguridad que enfrentan, pero estos no se resuelven por decreto: se requiere de presupuesto y un manejo eficiente del mismo, e igual que pueden mejorar sus condiciones de vida, también pueden crear una nueva y costosa burocracia que se coma los pocos recursos con que cuentan.

Sinaloa hasta el momento se ha mantenido con un número balanceado de municipios, aunque hay algunos como los de la región serrana que no cuentan con ingresos suficientes para atender las demandas y necesidades ciudadanas. Hasta el momento se había evitado el riesgo de la fragmentación exagerada que afecta a algunos estados del sur, como Oaxaca, pero es válido que los habitantes de El Dorado y Juan José Ríos busquen la forma de salir del atraso y en abandono en que los mantienen sus gobernantes. El tiempo dirá.

Popurrí. Con la tajante negativa de la jueza Sara Bruna Quiñones a aceptar el convenio mediante el cual Armando Villarreal y dos altos funcionarios de Tesorería paguen dos millones de pesos y se disculpen públicamente, seguirá de frente el juicio y la incertidumbre del exsecretario de Administración y Finanzas acusado inicialmente de haber desviado poco más de 260 millones de pesos.

La jueza se mantuvo en su papel e incluso regañó a los representantes de la Fiscalía General, porque inicialmente exigían 16 años de cárcel para los exfuncionarios y de pronto se echaron para atrás. Hay noticias para rato.

DRONES. El director general de Conalep entregó ayer distintivos a los estudiantes del plantel 2 de Los Mochis que ingresaron a la innovadora carrera de pilotaje de drones y presumió de nuevo que ha levantado tanto revuelo a nivel nacional que ya se está programando para impartirse en otros planteles del país.