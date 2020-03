Ojo indiscreto

En momentos en que hay expectativas sobre la magnitud y los alcances que tendrá el paro laboral de mujeres el próximo lunes 9 de marzo, el secretario de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía, reporta que en el sector educativo están preparados, que oficialmente no habrá suspensión de labores, pero que no se descontará el día a las mujeres que no asistan.

Desde preescolar hasta el sistema de preparatorias la mayoría de las maestras y el personal administrativo son mujeres, por lo que se calcula que el ausentismo será de un alto porcentaje, de la misma manera no se pondrá falta a las estudiantes que no asistan a clases y también hay que tomar en cuenta la opinión y la forma en que actuarán las madres de familia.

En el sistema educativo de Sinaloa hay cerca de un millón de estudiantes y a esto se le tienen que agregar las maestras. Las universidades y los tecnológicos son autónomas o se manejan de manera independiente y solo informarán a la SEPyC la actuación durante el paro laboral femenino.

Se prevé que el sector educativo y las dependencias oficiales de gobierno aportarán el mayor porcentaje de ausentismo durante el denominado “Un día sin mujeres”, porque algunas empresas e instituciones como las de salud están recomendando a sus empleados que apoyen el movimiento feminista “trabajando bajo protesta” vistiendo algún distintivo, pero sin faltar.

Popurrí. Sinaloa, de nueva cuenta Culiacán, da la nota nacional, con la balacera que se suscitó ayer a mediodía en la sala de urgencias de la clínica del IMSS hasta donde un comando armado llegó a intentar rematar a una persona que momentos antes había resultado herida en un enfrentamiento en el poblado de La Rodriguera.

Las autoridades policiacas y del Seguro Social aclararon de inmediato que la situación estaba bajo control y resaltaron el valor de los médicos que en ningún momento dejaron de atender a los pacientes, esto demuestra el alto profesionalismo. También los pacientes abandonaron las instalaciones de prisa, pero en orden, sin caer en pánico y esto se atribuye a que los culichis ya “están curados de espanto”, acostumbrados a las balaceras.

CORRUPTOS. El uno, dos tres, de la corrupción en México, o el rating nacional, se lo llevan los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, según la encuesta publicada ayer por El Universal. Esta es la percepción ciudadana de quienes gobernaron el país durante los últimos 18 años, la denominada “mafia del poder” del PRIAN.

Pero a estos personajes les vale lo que piensen de ellos los mexicanos, mientras se dan una vida de lujos, de jeques. Peña y Salinas viviendo y viajando en el extranjero, y Calderón aquí formando su partido político, de él y de Margarita, y repitiendo todos los días que su gobierno fue el mejor. Faltan leyes duras y voluntad para castigarlos.

DEPORTE. De lujo la inauguración ayer de la olimpiada de los planteles de la zona norte que inauguró el director general Melchor Angulo y donde se le hizo un merecido reconocimiento al exjugador, entrenador y visor de futbol Bernardo Bon, y compañero debatero.