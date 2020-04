Ojo indiscreto

El presidente Andrés Manuel López Obrador soltó a los tigres: a Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a Eréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública, para que inicien de inmediato una cacería mediante el rastreo en más de 50 bancos nacionales y extranjeros de las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, su exesposa Angélica Rivera y sus 4 hijos. También se ubican y valúan todas las propiedades de la expareja presidencial.

La pandemia del coronavirus había acaparado todos los reflectores y la atención del gobierno federal, pero con esto se demuestra que no hay ningún pacto de impunidad con los funcionarios del sexenio anterior, que no habrá “perdón ni olvido” y que, si constitucionalmente no se puede enjuiciar y encarcelar al expresidente, sí se le pueden confiscar todos sus bienes que de entrada se calculan en miles de millones de dólares.

Mucho se había criticado al gobierno de la Cuarta Transformación porque hasta el momento solo tiene tras las rejas a Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pero también se estaba investigando al exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció recientemente, pero ahora también se abre fuego e investigaciones contra el exsecretario de Sedesol y actual diputado federal Luis Miranda.

Luis Miranda es considerado uno de los políticos más allegados a Peña Nieto y está protegido por el fuero de la diputación igual que el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que ahora funge como coordinador de la bancada priista en el Senado, y la exsecretaria de Turismo y exdirigente del PRI Claudia Ruiz Massieu Salinas, que también tiene cuentas pendientes.

Morenistas aseguran que inicialmente AMLO no quería emprender acciones legales contra los expresidentes que fueran interpretadas como cacería de brujas, pero que con la pandemia del Covid-19 la Cuarta Transformación ha sido objeto de una despiadada campaña de ataques a través de fake news fomentadas y financiadas por connotados panistas y priistas, que lo obligó a tomar la determinación de lanzar esta contraofensiva. Que de todas maneras nunca se pensó frenar el combate a la corrupción y aparte torearon al tigre hasta que respondió. Que la contingencia no los va a salvar.

Popurrí. El que anda bastante movido, a pesar de la pandemia, es el líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuen: propone que todos los municipios del estado tomen medidas más extremas, como lo está haciendo Culiacán que antenoche cerró todo el primer cuadro de la ciudad, para evitar una mayor propagación del coronavirus.

La emergencia está fragmentado e incomunicando al país: en Nayarit, prácticamente cerraron las fronteras con Sinaloa y Jalisco, y en Sonora ya impera una especie de toque de queda con retenes policiacos. Aquí aparte de la ley seca, se está aislando con filtros sanitarios a Culiacán y Navolato, donde hay más focos de infección.