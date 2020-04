Ojo indiscreto

Salud Municipal, al mando del doctor Manuel Francisco Espinoza, empieza a endurecer el cerco sanitario con la operación de 15 filtros móviles, en los cuales se llevan a cabo revisiones de los automovilistas para verificar su estado de salud y se les exhorta a permanecer en sus casas y salir solo en caso de que sea indispensable, a comprar alimentos y medicinas.

Como siempre las opiniones al respecto son encontradas. Aunque la mayoría de la gente las respalda, no falta quien las critique y enarbole el derecho del libre tránsito, pero estos filtros o retenes sanitarios se incrementarán en los próximos días como un esfuerzo para evitar que los contagios de Covid-19 se recrudezcan en la ciudad y en el municipio.

Se corrió la versión que también estaban infraccionado a los automovilistas que andaban circulando, pero esta es falsa, solo se les checa la temperatura a distancia y en caso de que alguien tenga síntomas de padecer coronavirus se le envía a aislamiento domiciliario o a tratamiento médico en la Jurisdicción Sanitaria.

Como parte de las medidas de la “sana distancia”, también se recomienda que solo viaje una persona en un vehículo particular, y en caso de que sean dos, que una viaje en el asiento trasero; que en el transporte público los viajeros vayan intercalados y que no viajen menores de edad ni adultos mayores o con padecimientos crónico-degenerativos.

Aparte de esto, las brigadas médicas y el personal de salud, apoyados por elementos policiacos, de Tránsito y de Protección Civil, trabajan sin descanso en la sanitización de mercados, oficinas y espacios públicos y verifican la forma en que operan los negocios que están abiertos, que cumplan con las recomendaciones para evitar mayor propagación de la pandemia que ya se encuentra en la fase 3.

Popurrí. Como en feria, en una subasta similar al vendedor de cobijas que nunca falta, los dirigentes de los partidos políticos denominados nacionales y “grandes” han salido a hacer ofertas tentadoras y de plano el que se vuela la barda es Alejando Moreno, del PRI, que en un video difundido en las redes sociales dice que los gobiernos del PRI siempre enfrentaron emergencias y tragedias y siempre sacaron adelante al país. Llama a un acuerdo de unidad nacional, que se paguen 3 mil pesos de seguro a los desempleados, aumentar las pensiones a los ancianos, apoyos de liquidez a las empresas, durante 120 días, apoyar al campo, aplazar 6 meses el pago de cuotas del IMSS y diferir por tres meses el pago de impuestos y el pago de la electricidad y el agua. Exhorta a AMLO a dejar de lado las diferencias.

En su mismo video abundan comentarios y preguntas sobre ¿qué hicieron con los donativos internacionales que recibieron para el terremoto del 2017, y por qué no conviertes en hospital tu mansión?”, y “así hablan cuando andan en campaña, ya tuvieron su oportunidad y no hicieron nada”. Por propuestas no quedamos.

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acaba de acordar la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las acciones del gobierno estatal en la prevención y el combate al coronavirus.