Ojo indiscreto

Son dos ya las iniciativas que se han dado a conocer para bajar el Impuesto al Valor Agregado del 16 al 10 por ciento, durante seis meses del 2020, para estimular el consumo, rescatar a las pequeñas y medianas empresas y atenuar los efectos de la pandemia del coronavirus.

La primera la difundió el senador de Morena Eduardo Ramírez, el 8 de junio, y la otra los senadores Mario Zamora del PRI y Samuel García de Movimiento Ciudadano la difundieron el 11 de junio, y de concretarse sería un logro histórico, dado que por costumbre en México los impuestos y los precios de los productos básicos y de consumo necesario no bajan, por el contrario tienden a la alza en forma cotidiana.

Ramírez considera que la disminución temporal serviría de motor para despegar la economía, mientras que los morenistas recuerdan la denominada “Roque Señal”, de marzo de 1995 con la que el priista Roque Villanueva festejó públicamente en el Senado la votación mayoritaria para aumentar el IVA en 50 por ciento, pasó del 10 al 15 por ciento, en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Luego en enero de 2010, con el gobierno de Felipe Calderón, los morenistas aseguran que los senadores panistas y priistas, que ya integraban el PRIAN, se coludieron para aumentar del 15 al 16 por ciento. Presumen que en cuanto entró a gobernar Morena se bajó el IVA al 8 por ciento en la franja fronteriza del norte del país y bajó el ISR de 30 a 20 por ciento.

Por otra parte, la propuesta de Mario Zamora y Samuel García contempla que además se otorguen facultades al Senado para disminuir este impuesto cuando sea necesario, en caso de emergencias como la actual que estamos enfrentando provocada por el coronavirus.

Mario dice que aún no conoce la propuesta de los morenistas, pero reta “a ver quién está de lado de la gente y quién es puro rollo”. El problema es que la Cámara de Diputados y la de Senadores están paralizadas, hace tiempo que no sesionan con el pretexto de la pandemia y no hay fecha definida para que regresen a sesionar y a discutir estas iniciativas. Hay careada para rato.

Popurrí. El diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla impulsa el cumplimiento de un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad cobre a los usuarios de Sinaloa todo el mes de abril con la tarifa ya subsidiada de verano para resarcir a los usuarios los altos cobros que les hicieron por los altos consumos que tienen por la permanencia obligatoria en sus hogares. Junto con el líder de la cámara, Mario Delgado, busca una entrevista con el director de la empresa, Manuel Bartlett, a quien también propondrán que no corten el servicio y que se den facilidades de pago a plazos durante la pandemia. “Las tarifas no han aumentado pero los consumos son altos, y son muchos los subsidios amañados que se dan a las empresas eléctricas privadas”.

ALCOHOL. Conocido empresario llama a las autoridades municipales a cambiar la forma cómo se efectúa el alcoholímetro, porque hay agentes de tránsito que quieren meter sus cabezas y narices a los automóviles, para oler si el conductor viene tomado, y esto es peligroso por los contagios.