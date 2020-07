Ojo indiscreto

Ahora sí se puso bueno: el Congreso del Estado acaba de tomar medidas extremas y aprobó penalizar con cárcel de entre 1 y 7 años a los productores que quemen socas o esquilmos agrícolas y con sanciones económicas de 500 a 3 mil UMAS, algo así como entre 43 mil y 260 mil pesos. Para proteger la salud y el medio ambiente.

La comisión que elaboró el dictamen la integran los diputados Horacio Lora, Alma Rosa Razcón y Roxana Rubio, y tuvieron una estrecha colaboración de Angélica Díaz. Además de incorporarse las penalizaciones al código penal, se les está clasificando como “delitos de peligro”, con lo que se pretende acabar con una arcaica costumbre en el campo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Desde hace varios años los ambientalistas y las autoridades de salud exigían mayores castigos para la irracional quema de socas, y las corporaciones de Bomberos de todo el estado año con año reclaman el riesgo que representan, porque además contaminar el medio ambiente, han quemado casas, campos agrícolas y propiedades y han puesto en riesgo a poblados enteros.

El trabajo que realizan en temporada de cosechas para apagar estos incendios es extenuante y costoso. Hace tiempo en Ahome en el Cabildo se modificó el reglamento para sancionar a quienes quemen socas, pero las sanciones se diluyeron, quedaron en el aire porque se dijo que era muy difícil encontrar a los responsables.

Jorge Julián Chávez, el presidente estatal de la Asociación de Bomberos, opina que qué bueno que se penalice porque las quemas provocan muchos daños, y aunque a veces será difícil deslindar responsabilidades, por lo pronto se frenarán un poco ante la amenaza de una ley drástica.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, Marte Vega, dice que era necesario reglamentar, pero no quiere que vayan a meter a la cárcel a los productores porque mientras por un lado por fin se está haciendo algo que abata esta práctica, por el otro se tiene que actuar con mucho cuidado porque a veces son los pepenadores o desconocidos los que queman las socas.

Reconoce que por cuestiones económicas, para no rastrear muchos productores optan por quemar los esquilmos, pero no toman en cuenta el daño que le hacen a la tierra y al ambiente. Hay que estar pendientes de los resultados.

Popurrí. Lamentable el incendio que se suscitó ayer en una dulcería ubicada en el centro de la ciudad. Los bomberos que acudieron a apagarlo reportaron por la tarde que ya nada se podía hacer por el edificio, solo quedaba enfriarlo con agua en espera que colapse y podrían permanecer en el lugar toda la noche.

PLEITO. El líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, se fue ayer hasta la cocina en contra de personas sin escrúpulos que están lucrando con los precios de las medicinas que requieren las familias para contrarrestar las enfermedades asociadas al Covid-19. Los califica de depredadores sociales y pide que los frenen.

También presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra los legisladores locales que aprobaron el cambio de la convocatoria, de septiembre a diciembre, de las elecciones del 2021.