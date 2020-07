Olor a traición en El Fuerte

Nubia Ramos acalambró a sus funcionarios al escribirles: Queridas amistades falsas, yo no guardo rencor, guardo los nombres

Intimidación. Tras decodificar el discurso, muchos llegaron a la conclusión de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, pretende intimidar a los exfuncionarios municipales y a dos medios de comunicación para que no lo critiquen. No se entiende de otra manera su mensaje de que está preparando los expedientes de malos manejos de los recursos públicos para denunciarlos, lo que ha repetido en infinidad de ocasiones. El contexto de su “rollo trillado” se da cuando las críticas a su forma de gobernar se han acrecentado y quedar exhibido como un infractor rebelde y contumaz de la legalidad. Ahí está la nueva resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró responsable, así como a sus funcionarios, de incumplir con la sentencia en su contra por violencia política y acoso laboral en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Por eso, algunos dicen que Chapman reapareció “rijoso” para intimidar y tender una cortina de humo ante los enredos en que se mete.



¿Inflados? Los ahomenses no terminan de sorprenderse por las inversiones que el gobierno del alcalde Chapman está realizando. Más allá de que está bien las obras, lo que algunos empezaron a cuestionar es el costo de las mismas. Se les hace “inflado” el gasto, como el módulo de baños en el Cerro de la Memoria. La voz populi los nombró los “baños de oro” por la inversión de un millón 350 mil pesos, pero que más de uno está pidiendo que los regidores investiguen el gasto de la obra porque aseguran que no es para tanto. Dicen que las cuentas están en dudas pese a que tiene buena fachada. Esto se liga al gasto de un millón 35 mil pesos en la adquisición de 54 mesas, 12 botes de basura, 4 módulos para aparcadero de bicicletas, 13 bancos de descanso, y 8 lavamanos para el Mercado 030. Échense ese trompo a la uña.



No le sale. Por segundo día consecutivo, el alcalde Chapman volvió a salir ayer a un acto público, lo que es raro desde que se presentó la pandemia del coronavirus. Lo hizo para estar en la presentación del proyecto de la Red Ferroviaria Transnacional, acto que se realizó en el puerto de Topolobampo y en el que estuvo el diputado local de Chihuahua Misael Maynez Cano. Ahí debutó José Antonio Contreras como secretario de Desarrollo Económico tras sustituir a Omar Cabrera. Chapman se desvivió en elogios hacia los hombres de negocio, a quienes, dijo, ocupa para cumplirle al pueblo, lo que dicen muchos que eso no le está saliendo. Incluso, lo que dejó helado a varios es que asegure que hay estabilidad en el municipio. En qué mundo andará.



Descontado. Los sueños guajiros de aparecer en las boletas electorales en el 2021 parece que se le esfumaron al director de Desarrollo Social, Marco Vinicio Contreras Bringas. Gurú de Chapman, con el control de parte de la estructura del Ayuntamiento de Ahome, con programas sociales que usa para elevar su imagen, Contreras Bringas no logró posicionarse entre los ahomenses para estar en posibilidades de ser tomado en cuenta en alguno de los partidos de la 4T. No pintó, pues, por lo que mejor está dedicado a otra cosa, a lo que de seguro saldrá a relucir cuando se estima que en el 2021 los pongan de “patitas en la calle”.



Olor a traición. Un mensaje que puso la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en el whatsapp de los funcionarios municipales puso los pelos de punta a estos. Y cómo no si dicen que Ramos escribió “Queridas amistades falsas, yo no guardo rencor, guardo los nombres. Bendiciones”. Algunos aseguran que ese mensaje fue porque ya se dio cuenta de lo que le advirtieron desde hace rato: que algunos la iban a traicionar cuando se acercaran los tiempos electorales, lo que está ocurriendo. Se habla que en enero corrió a algunos y está por hacerlo con otros.