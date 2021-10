Olvido y presente / La Feria del Libro

“Sabia virtud de conocer el tiempo”: Renato Leduc

El reto de cualquier sociedad o ser humano es conocer la realidad, adaptarse a ella, tomar sus elementos y transformarlos. Un buen amigo -al que quisiera querer más- dice a menudo “para atrás nada, para adelante todo”.

Entiendo el sentido de la flecha solo que el impulso va implícito. Hay raíz en cualquier acto. La generación espontánea queda en el imaginario o en el disimulo.

Ahora bien, ¿qué hacer en tiempo presente y con el marco de realidad que tenemos? recurrente tema en las conversaciones de café, privadas y públicas. El olvido no es opción, es suicidio. Moral por lo pronto, a la larga físico.

Sin olvido y con presente -inquietud de todos los tiempos-, filosofías crecen ante el dilema ¿quién soy, que hago?

Partamos de la idea que la vida es breve, la substancia de la vida es el tiempo. Sociedad y tiempo forman una cadena, somos eslabones. Sin nosotros, cualquiera, la cadena se rompe, la línea de tiempo se pierde. La cuestión es cómo saltar sin caer en el vacío, ¿cuál es la red que debemos tender para evitar la caída o aminorar el golpe?

Para el arte de hacerse tonto sirve ignorar que una mancha oscura se tiende sobre la realidad política del país, el estado y el municipio. Es lo que hay, un enorme desafío al estado de derecho. Sin orden no hay vida en sociedad. La fuerza ciudadana puede ser contrapeso a los poderes fácticos. A estas alturas no creo que alguien se atreva a negar la intervención en el proceso electoral, fue el principio del fin.

El presidente ignora la realidad y olvida al país, los valores cambiaron, lo importante se diluyó ante el capricho de ser. El tiempo terminará y quizás no se encuentre a sí mismo. Contra el tiempo no puede y lo sabe.

Ahome perdió la batalla ante el Gobierno del Estado porque no entendió que, para los y las ahomenses, el arte y la promoción cultural son importantes. La Feria del Libro es un legado ciudadano que apreciamos y disfrutamos, la inversión que nos fue negada es una afrenta a nuestra dignidad como pueblo. En lugar de consolidar el patrimonio cultural que representa el Museo Regional del Valle de El Fuerte, cedieron al capricho de un extraño presidente municipal, ignorante o negociador que, empeñado en una librería, eligió un árbol sobre un bosque ¡por favor!

Así las cosas, triste realidad. Conservo la esperanza, la caja de Pandora se cerró a tiempo, sin ella no podríamos subsistir.

La raíz de violencia que tienen los próximos gobiernos no pueden negarla. La red para no caer al vacío sería fortalecer instituciones, respetar el orden y cumplir la ley. Provienen de ese desafío a la ley y al orden ¿podrán? hacer como que no pasa nada como lo han estado haciendo. Pueden apostarle al olvido quienes gobiernen. La sociedad no tenemos ese derecho. No olvidar es fundamental para fijar el rumbo y el destino ¿eso queremos? Tengamos razón de ser, ciudadanía en tiempo presente de cara a la realidad.

Posdata. - En Mazatlán recibieron “Reconocimiento a su Trayectoria Periodística” tres seres humanos de gran valor ciudadano, que mucho hacen por nuestra sociedad. Enhorabuena Dulcina Parra, Arely Hernández y Javier Camacho. Abrazo bolita.