No hubo dudas de la derrota del Canelo.

A pesar de que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez mencionó que no se vio perdedor en el combate celebrado ante el ruso Dmitry Bivol, la realidad es que el europeo superó al jalisciense durante gran parte de la batalla, en lo que para muchos es la mayor sorpresa de ese deporte en muchos años.

El Canelo no se vio como en otras funciones, algo que se le cuestionaba a sus rivales pasados por no exponer ante el mexicano sus mejores actuaciones, y en esta ocasión ante Bivol, fue Saúl Álvarez quien no dio su mejor versión, y mucho tuvo que ver el peso en el que se disputó la pelea.

Si bien es cierto que no fue la primera vez que Saúl Álvarez peleó en peso semicompleto, la realidad es que esta división no es su fuerte, y quedó demostrado ante el ruso, quien ganó de manera clara ante la incredulidad del Canelo.

El mexicano sufrió su segunda derrota en su exitosa trayectoria, mientras que Bivol se mantiene invicto y reinando en esta división, y mandando un mensaje claro que para derrotarlo en una supuesta revancha, no será fácil para el Canelo.



Pensar en una revancha es normal, pues conociendo la garra y la mente ganadora del Canelo, seguramente él ya está pensando en la fórmula para vencer a Bivol, sin embargo, lo que tendrá que pensar y negociar es el peso en el que se medirían, ya que por lo visto el sábado, al mexicano no le convendría subir al ring en el mismo peso que en la primera batalla.

Saúl Álvarez pospondría así su trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin, para disputar su revancha ante Bivol, algo que estaba estipulado en el contrato antes de caer ante el ruso.

La pelea ante GGG sería pospuesta para el próximo año o finales de este, si es que se llega a realizar, ya que mientras más pase el tiempo, más se acerca un posible retiro de los cuadriláteros del kazajo, quien actualmente cuenta con 40 años de edad.



FRACASO RAYADO

En otros temas, los Rayados de Monterrey consumaron su fracaso en el Clausura 2022 de la Liga MX al quedar eliminados en la ronda del repechaje ante el Atlético de San Luis.

El Monterrey tenía todo para seguir adelante en la lucha por el campeonato, ya que se jugaron el pase ante un rival inferior, en su casa, y además llegaron al medio tiempo con ventaja en el marcador. Pero al final terminaron consumando un fracaso más con una de las mejores nóminas del continente.



