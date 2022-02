Es un duro golpe para la afición de Dorados

audima

Luego de que el pasado jueves se hiciera oficial que de nueva cuenta se abrió la posibilidad de que el ascenso y descenso regrese en el futbol mexicano, le volvió la ilusión a la afición de ciertos equipos que militan en la Liga de Expansión MX, una de ellas la de Dorados de Sinaloa.

Sin embargo, al momento de leer los lineamientos y requisitos que se necesitan para certificarse y poder pelear por ascender a la Liga MX, hubo tristeza y desánimo en la afición del Gran Pez, ya que el equipo sinaloense se encuentra atado de manos por su relación directa con el equipo de Xolos de Tijuana, lo que le impediría ser uno de los equipos con visto bueno para aspirar a ascender.

La Liga MX fue clara y contundente en su comunicado, y señaló que los equipos que tengan partes relacionadas con clubes de Primera División no podrán recibir su certificación para buscar el ascenso, así como también los equipos filiales e invitados que militan en la Liga de Expansión MX.

Esta situación rompió con las ilusiones de la afición del Gran Pez, la cual ha estado incondicionalmente con el equipo a lo largo de estos casi 19 años de historia, y que en el camino les ha tocado sufrir en carne propia un par de descensos.

El problema es que Dorados de Sinaloa sí tiene una relación directa con un equipo de Primera División, pues su dueño es Grupo Caliente, el mismo que tiene a los Xolos de Tijuana, quien dicho sea de paso, en los últimos años ha fracaso deportivamente hablando en la Liga MX.

Al contar con un “hermano” en la Primera División del futbol mexicano, el conjunto de Dorados no tendrá derecho a buscar el ascenso a la Liga MX, lo que significa un duro golpe para la afición sinaloense, pues en todo este tiempo de transición la directiva del Pez les ha vendido la idea de que el club está armado para buscar el ascenso en cuanto le den luz verde para su regreso, algo que no podrá ser posible.

La afición del Gran Pez no se merece los últimos 6 años que ha pasado, pues en este lapso ha tenido que soportar un descenso, una final perdida de ascenso en la misma Pecera, dos finales de liga perdidas ante el Atlético de San Luis, la votación en contra para eliminar el ascenso y descenso, y ahora la imposibilidad de volver a pelear por un puesto en la Liga MX.

Con los requisitos publicados por la Liga MX para certificarse, la única opción que tiene Dorados para pelear por un puesto en Primera División es el desligarse de los Xolos de Tijuana, es decir, que Grupo Caliente venda a uno de sus equipos, ya sea Dorados o el conjunto fronterizo.

Sin duda, es un golpe fuerte para la afición sinaloense, quien esperaba con ansias el volver a pelear por un lugar en la Primera División, sitio al que, al menos, en los últimos años se ve imposible que regresen.

