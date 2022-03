Es una vergüenza lo ocurrido en Querétaro

audima

Sin duda alguna es indignante lo que se presenció la tarde del pasado sábado en el estadio La Corregidora de Querétaro, pues un espectáculo como lo es el futbol se manchó de sangre gracias a unos inadaptados que navegan con bandera de aficionados, pero que en realidad son unos criminales. No puede ser posible que haya tanto odio en la sociedad por el simple hecho de no pensar igual, en este caso por no irle al mismo equipo, y que tal diferencia sea resuelta a base de violencia física al grado de haber ya 15 órdenes de aprehensión por intento de homicidio.

Lo más lamentable de lo ocurrido en Querétaro es que, hasta el momento de realizar esta columna, no hay una sola persona detenida, lo que significa que falló de manera terrorífica la seguridad en el inmueble.

Es una vergüenza que las autoridades municipales de Querétaro brillaran por su ausencia, pero es más lamentable que los guardias de seguridad que había en el estadio hayan sido los mismos que propiciaron el ataque al abrir las puertas donde se encontraba resguardada la porra del Atlas.

Qué tristeza da que en nuestro futbol sigan pasando acontecimientos de esta índole, pues dejando de lado la reciente medalla de bronce ganada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las noticias por la que hemos dado la vuelta al mundo han sido por temas vergonzosos.

Los últimos hechos por los que se ha hablado alrededor del mundo del futbol mexicano, además de lo que ocurrió en Querétaro, han sido los siguientes:

1) La batalla entre las barras de Gallos Blancos de Querétaro y Atlético de San Luis, la cual sucedió en la visita del club queretano a los potosinos en octubre del 2019, es decir, la barra de Gallos ya tenía un antecedente reciente de su agresividad y peligro.

2) Las multas a la Selección Mexicana de Futbol y los vetos al estadio Azteca por parte de la FIFA, esto por los gritos homofóbicos de la afición mexicana en diferentes partidos del Tri en la eliminatoria mundialista.

3) Las agresiones verbales sobre Diego Armando Maradona en San Luis, esto cuando era entrenador de Dorados de Sinaloa.

4) La invasión de la afición de Atlas en el estadio Jalisco, esto cuando las Chivas los eliminaron de la liguilla en el 2015. Dicho encuentro tuvo que ser detenido algunos minutos, ya que los atlistas invadieron la cancha y agredieron a la afición rival.

5) Un poco más atrás, en el 2011, la balacera que se suscitó a las afueras del estadio TSM del Santos Laguna de Torreón, donde miles de fanáticos vivieron momentos de pánico al quedar en medio del fuego cruzado.

Sin duda son acontecimientos que han manchado la historia del futbol mexicano, pero como sociedad nos deja aún peor.

¡Nos leemos en breve!